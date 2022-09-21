60% выпускников вузов в Казахстане работают не по специальности

В Министерстве науки и высшего образования заявили, что вузы на основе прогнозных данных должны выпускать востребованных специалистов на рынке труда, сообщает Zakon.kz.

Начавшаяся в 2020 году пандемия коронавируса повлияла на всю мировую экономику, став причиной глубочайшего кризиса за последние десятилетия, который затронул и рынок труда.

Эксперты из Международной организации труда отмечают, что хотя в 2021 году наблюдалось восстановление экономики, до сих пор ряд показателей на рынке труда так и не вернулись к допандемийным значениям. По их словам, Казахстан – не исключение.

Помимо внешних факторов, казахстанский рынок труда страдает от вечно актуальной проблемы несоответствия между предложением, качеством навыков и фактическими требованиями на рабочем месте.

Есть и системные причины, вызывающие перекос на рынке труда: качество образования и соответствие ожиданиям работодателей, неосведомленный или ошибочный выбор будущей профессии старшеклассниками и родителями. Как следствие, дети обучаются маловостребованным на местном рынке труда профессиям, находясь в состоянии угрозы безработицы или неполной занятости. Министерство науки и высшего образования

По информации ведомства, чаще всего это происходит потому, что родители верят в иллюзорную престижность некоторых профессий вроде юристов, экономистов, несмотря на то, что количество дипломированных специалистов в этой сфере в разы превышает спрос на рынке труда.

По данным Министерства науки и высшего образования РК, 87% школьников выбирают профессию под влиянием родителей или учителей. При этом 75% родителей признаются, что не знают, какую профессию хотели бы выбрать их собственные дети.

Ситуация осложняется тем, что 90% школьников и родителей не представляют, какие профессии наиболее востребованы на рынке труда, и целенаправленно не интересовались профориентацией. Министерство науки и высшего образования

Для решения данной проблемы был создан проект "Атлас новых профессий и компетенций Казахстана". Он представляет собой сборник профессий, которые, по мнению экспертов каждой отрасли, уже востребованы и появятся в ближайшие 5–10 лет. В сборнике содержится информация по 9 отраслям и 463 профессиям.

Все они распределены по следующим категориям:

Новые профессии – официально не существующие, но с высокой долей вероятности появятся в ближайшее время.

Трансформирующиеся профессии – существующие профессии и специальности, которые, скорее всего, сильно изменятся.

Исчезающие профессии – те профессии и специальности, которые с высокой долей вероятности будут не востребованы уже в ближайшем будущем.

11 вузов и 23 колледжа ведут разработку более 30 новых образовательных программ по профессиям Атласа в 6 регионах (городах Астана и Алматы, Павлодарская, Актюбинская, Атырауская и Костанайская области). Министерство науки и высшего образования

Как отметили в ведомстве, в ближайшие годы составители Атласа планируют охватить еще больше отраслей для качественной профориентации:

Здравоохранение и социальные услуги;

Образование;

Обрабатывающая промышленность;

Искусство;

Развлечение и отдых (креативные индустрии);

Финансовая и страховая деятельность;

Услуги по проживанию и питанию;

Водоснабжение и рециклинг отходов.

По информации министерства, проект помог лишь частично повлиять на качественную профориентацию.

Отечественная система подготовки кадров все так же отстает от потребностей рынка труда. При этом 60% выпускников вузов работают не по специальности. Все это результат отсутствия привязки подготовки кадров к экономическим потребностям региона. Министерство науки и высшего образования

Как заявили в ведомстве, для решения этой задачи необходимо провести фундаментальную работу по выстраиванию концептуальной модели системы опережающего кадрового обеспечения.

Иными словами, не догонять рынок труда, обучая постепенно теряющим актуальность профессиям, а перейти к проактивной подготовке кадров, когда вузы на основе прогнозных данных выпускают востребованных специалистов на рынке труда. В этой связи правительство Казахстана приступило к реализации проекта "Мамандығым – болашағым", который заключается в комплексной подготовке кадров, опережающих рынок труда. Министерство науки и высшего образования

Его реализация будет состоять из шести основных шагов:

Проведение прогнозных исследований для определения потребности рынка труда регионов. Разработка 20 региональных карт потребности в кадрах с учетом специфики региона. Разработка новых образовательных программ вузов по новым специальностям. Проведение профессиональной диагностика учащихся 7–11 классов школ. Обучение 5 тыс. штатных профориентаторов. Информационное сопровождение профориентационной работы более 6 тыс. школ с охватом более 1 млн учащихся.

Проект рассчитан на 6 лет, по итогам которого будут сформированы 20 региональных карт.