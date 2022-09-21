60% выпускников вузов в Казахстане работают не по специальности
Начавшаяся в 2020 году пандемия коронавируса повлияла на всю мировую экономику, став причиной глубочайшего кризиса за последние десятилетия, который затронул и рынок труда.
Эксперты из Международной организации труда отмечают, что хотя в 2021 году наблюдалось восстановление экономики, до сих пор ряд показателей на рынке труда так и не вернулись к допандемийным значениям. По их словам, Казахстан – не исключение.
Помимо внешних факторов, казахстанский рынок труда страдает от вечно актуальной проблемы несоответствия между предложением, качеством навыков и фактическими требованиями на рабочем месте.
Есть и системные причины, вызывающие перекос на рынке труда: качество образования и соответствие ожиданиям работодателей, неосведомленный или ошибочный выбор будущей профессии старшеклассниками и родителями. Как следствие, дети обучаются маловостребованным на местном рынке труда профессиям, находясь в состоянии угрозы безработицы или неполной занятости. Министерство науки и высшего образования
По информации ведомства, чаще всего это происходит потому, что родители верят в иллюзорную престижность некоторых профессий вроде юристов, экономистов, несмотря на то, что количество дипломированных специалистов в этой сфере в разы превышает спрос на рынке труда.
По данным Министерства науки и высшего образования РК, 87% школьников выбирают профессию под влиянием родителей или учителей. При этом 75% родителей признаются, что не знают, какую профессию хотели бы выбрать их собственные дети.
Ситуация осложняется тем, что 90% школьников и родителей не представляют, какие профессии наиболее востребованы на рынке труда, и целенаправленно не интересовались профориентацией. Министерство науки и высшего образования
Для решения данной проблемы был создан проект "Атлас новых профессий и компетенций Казахстана". Он представляет собой сборник профессий, которые, по мнению экспертов каждой отрасли, уже востребованы и появятся в ближайшие 5–10 лет. В сборнике содержится информация по 9 отраслям и 463 профессиям.
Все они распределены по следующим категориям:
Новые профессии – официально не существующие, но с высокой долей вероятности появятся в ближайшее время.
Трансформирующиеся профессии – существующие профессии и специальности, которые, скорее всего, сильно изменятся.
Исчезающие профессии – те профессии и специальности, которые с высокой долей вероятности будут не востребованы уже в ближайшем будущем.
11 вузов и 23 колледжа ведут разработку более 30 новых образовательных программ по профессиям Атласа в 6 регионах (городах Астана и Алматы, Павлодарская, Актюбинская, Атырауская и Костанайская области). Министерство науки и высшего образования
Как отметили в ведомстве, в ближайшие годы составители Атласа планируют охватить еще больше отраслей для качественной профориентации:
Здравоохранение и социальные услуги;
Образование;
Обрабатывающая промышленность;
Искусство;
Развлечение и отдых (креативные индустрии);
Финансовая и страховая деятельность;
Услуги по проживанию и питанию;
Водоснабжение и рециклинг отходов.
По информации министерства, проект помог лишь частично повлиять на качественную профориентацию.
Отечественная система подготовки кадров все так же отстает от потребностей рынка труда. При этом 60% выпускников вузов работают не по специальности. Все это результат отсутствия привязки подготовки кадров к экономическим потребностям региона. Министерство науки и высшего образования
Как заявили в ведомстве, для решения этой задачи необходимо провести фундаментальную работу по выстраиванию концептуальной модели системы опережающего кадрового обеспечения.
Иными словами, не догонять рынок труда, обучая постепенно теряющим актуальность профессиям, а перейти к проактивной подготовке кадров, когда вузы на основе прогнозных данных выпускают востребованных специалистов на рынке труда. В этой связи правительство Казахстана приступило к реализации проекта "Мамандығым – болашағым", который заключается в комплексной подготовке кадров, опережающих рынок труда.Министерство науки и высшего образования
Его реализация будет состоять из шести основных шагов:
Проведение прогнозных исследований для определения потребности рынка труда регионов.
Разработка 20 региональных карт потребности в кадрах с учетом специфики региона.
Разработка новых образовательных программ вузов по новым специальностям.
Проведение профессиональной диагностика учащихся 7–11 классов школ.
Обучение 5 тыс. штатных профориентаторов.
Информационное сопровождение профориентационной работы более 6 тыс. школ с охватом более 1 млн учащихся.
Проект рассчитан на 6 лет, по итогам которого будут сформированы 20 региональных карт.
Они станут основой для совершенствования Национальной рамки квалификаций с учетом Концепции обучения в течение всей жизни, адаптации профстандартов с учетом регионального Атласа профессий. Кроме того, эти карты помогут разработать региональные каталоги микроквалификаций и создать образовательные консорциумы предприятий и организаций образования с целью разработки образовательных программ опережающего кадрового обеспечения. Министерство науки и высшего образования