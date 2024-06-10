Еще один университет в Казахстане разделят на два вуза
"Реорганизовать НАО "Таразский региональный университет имени М. Х. Дулати" путем разделения на некоммерческое акционерное общество "Таразский университет имени М.Х. Дулати" (НАО "ТарУ") и некоммерческое акционерное общество "Казахский национальный университет водного хозяйства и ирригации" (НАО "КазНУВХИ") со стопроцентным участием государства в их уставных капиталах", – говорится в документе.
Основными предметами деятельности НАО "ТарУ" и НАО "КазНУВХИ" определено оказание образовательных услуг в сфере высшего, послевузовского и дополнительного образования, проведение фундаментальных и прикладных исследований.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 24 июня.
Ранее сообщалось о реорганизации Медицинского университета Караганды. Его разделили на НАО "Карагандинский медицинский университет" (НАО "КМУ") и НАО "Национальный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний" (НАО "НЦГТПЗ") со стопроцентным участием государства в их уставных капиталах".