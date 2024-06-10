Еще один университет в Казахстане разделят на два вуза

Министерство науки и высшего образования подготовило приказ, предусматривающий реорганизацию еще одного вуза, сообщает Zakon.kz.

"Реорганизовать НАО "Таразский региональный университет имени М. Х. Дулати" путем разделения на некоммерческое акционерное общество "Таразский университет имени М.Х. Дулати" (НАО "ТарУ") и некоммерческое акционерное общество "Казахский национальный университет водного хозяйства и ирригации" (НАО "КазНУВХИ") со стопроцентным участием государства в их уставных капиталах", – говорится в документе.

Основными предметами деятельности НАО "ТарУ" и НАО "КазНУВХИ" определено оказание образовательных услуг в сфере высшего, послевузовского и дополнительного образования, проведение фундаментальных и прикладных исследований.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 24 июня.

Ранее сообщалось о реорганизации Медицинского университета Караганды. Его разделили на НАО "Карагандинский медицинский университет" (НАО "КМУ") и НАО "Национальный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний" (НАО "НЦГТПЗ") со стопроцентным участием государства в их уставных капиталах".