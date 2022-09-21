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Летняя жара до 34 градусов вернется в Казахстан

Летняя жара до 34 градусов вернется в Казахстан Фото: pexels
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 22-24 сентября 2022 года. Бабье лето все еще будет радовать жителей страны, сообщает Zakon.kz.
Сухая и солнечная погода сохранится на большей части страны, за исключением западных регионов и горных, предгорных районов юго-востока республики, где под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут кратковременные дожди с грозами и усилением ветра. РГП "Казгидромет"

В ночью в стране будет прохладно, а вот днем температура воздуха будет в пределах 20-34 градусов практически по всему Казахстану. Лишь на западе ожидается небольшой спад жары.

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Анастасия Стативкина
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