Летняя жара до 34 градусов вернется в Казахстан

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Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 22-24 сентября 2022 года. Бабье лето все еще будет радовать жителей страны, сообщает Zakon.kz.

Сухая и солнечная погода сохранится на большей части страны, за исключением западных регионов и горных, предгорных районов юго-востока республики, где под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут кратковременные дожди с грозами и усилением ветра. РГП "Казгидромет" В ночью в стране будет прохладно, а вот днем температура воздуха будет в пределах 20-34 градусов практически по всему Казахстану. Лишь на западе ожидается небольшой спад жары. Читайте также Налог на роскошь в Казахстане могут ввести с 2024 года Депутат раскритиковал ЕНПФ за неэффективную работу 109 тысяч гектаров земель вернули в госсобственность в Казахстане

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