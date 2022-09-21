Два казахстанских борца получили приглашение на Кубок мира-2022

Казахстанские спортсмены Жамила Бакбергенова и Азамат Даулетбеков вошли в состав участников Кубка мира по борьбе. Они выступят за сборную мира на этих престижных соревнованиях, сообщает Zakon.kz.

10-11 декабря в США пройдет Кубок мира по вольной и женской борьбе, передает пресс-служба Казахстанской федерации борьбы. Пять лучших команд по итогам рейтинга Чемпионата мира получают путевки на эти состязания. Шестая сборная – это команда звезд.

Состав решается Объединенным миром борьбы (UWW). Выбирают лучших борцов с высоким мировым рейтингом среди стран, которые не смогли отобраться на американский турнир. Призовой фонд Кубка мира составляет 100 000 швейцарских франков. Команда, занявшая первое место, получает 70%, второе – 20% и третье – 10%.

Фото: Instagram/azamat_dauletbekov

26-летняя Жамиля Бакбергенова дважды брала "серебро" мировых первенств (2021, 2022), она двукратная чемпионка Азии (2020, 2022). 28-летний Азамат Даулетбеков – бронзовый призер ЧМ-2022, а также победитель Чемпионата Азии (2022).

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