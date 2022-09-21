Два казахстанских борца получили приглашение на Кубок мира-2022
10-11 декабря в США пройдет Кубок мира по вольной и женской борьбе, передает пресс-служба Казахстанской федерации борьбы. Пять лучших команд по итогам рейтинга Чемпионата мира получают путевки на эти состязания. Шестая сборная – это команда звезд.
Состав решается Объединенным миром борьбы (UWW). Выбирают лучших борцов с высоким мировым рейтингом среди стран, которые не смогли отобраться на американский турнир. Призовой фонд Кубка мира составляет 100 000 швейцарских франков. Команда, занявшая первое место, получает 70%, второе – 20% и третье – 10%.
Фото: Instagram/azamat_dauletbekov
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