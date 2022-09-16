Казахстанка завоевала серебряную медаль на ЧМ по борьбе в Сербии
Фото: Instagram/zhamila.bakbergenova
Казахстанка Жамиля Бакбергенова завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по женской борьбе в Белграде (Сербия), сообщает Zakon.kz.
В финале категории до 72 килограммов Бакбергенова встретилась с американкой Амит Эйлор, пишет Olympic.kz.
Схватка не затянулась. Соперница быстро захватила преимущество, провела эффективный прием, а затем увеличила счет до разгромного.
Амит одержала досрочную победу за счет технического преимущества.
Жамиля Бакбергенова во второй раз в карьере стала второй на ЧМ. В прошлом году она также завоевала "серебро".
Приближается самый горячий бой года! Поддержите народного героя вместе с Parimatch и участвуйте в розыгрыше iPhone 14 и крупных бонусов.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ