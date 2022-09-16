Казахстанка завоевала серебряную медаль на ЧМ по борьбе в Сербии

Казахстанка Жамиля Бакбергенова завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по женской борьбе в Белграде (Сербия), сообщает Zakon.kz.

В финале категории до 72 килограммов Бакбергенова встретилась с американкой Амит Эйлор, пишет Olympic.kz.

Схватка не затянулась. Соперница быстро захватила преимущество, провела эффективный прием, а затем увеличила счет до разгромного.

Амит одержала досрочную победу за счет технического преимущества.

Жамиля Бакбергенова во второй раз в карьере стала второй на ЧМ. В прошлом году она также завоевала "серебро".

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