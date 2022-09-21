Взяли в кольцо: педофилам в Казахстане надели электронные браслеты

По официальной статистике, за восемь месяцев 2022 года в стране зарегистрировано почти тысяча уголовных правонарушений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Это на 14% ниже, чем годом ранее. Антирейтинг возглавляют Туркестанская, Карагандинская и Алматинская области.

Большую часть таких преступлений жертвы насилия, чиновники и правоохранители пытаются скрыть. Но рано или поздно общественность все равно узнает о таких вопиющих фактах. Печальную статистику по стране собрал для Zakon.kz корреспондент Олег Губайдулин.

Эта история взорвала соцсети в начале осени. В полицию Актау и к правозащитникам обратилась девушка, которая заявила, что ее 5-летнюю племянницу изнасиловал 19-летний тренер по карате. И делал это, как установило следствие, неоднократно. Еще один случай произошел уже в Абайской области. Там 48-летний сосед, как говорят в полиции, жестоко изнасиловал 9-летнюю девочку. В Алматы мужчина надругался над 11-летней школьницей, а в Шымкенте и вовсе пошли дальше – там задержали целую преступную группировку из 11 человек, которая пыталась продать в сексуальное рабство 14 девушек. Трафик наладили сразу в несколько казахстанских городов.

Чтобы хоть как-то изменить тревожную статистику и взять ситуацию с участившимися случаями изнасилования детей под контроль, власти решили внедрить электронные браслеты. В прошлом году их активно тестировали, а в этом они уже появились на 330 педофилах. С их помощью полицейские смогут отслеживать местонахождение предполагаемого объекта.

Правоохранители говорят, что это одна из эффективных мер борьбы. Эксперты отмечают, что владелец такого браслета должен придерживаться строгих правил, а вот самостоятельно снять или перепрограммировать его он уже не сможет. При этом, испортив устройство, можно еще получить штраф в размере 150 тыс. тенге.

В органах пробации уверены, что метод вполне эффективный, преступник всегда в поле зрения силовиков. Стоит отметить, что еще никто не предпринимал никаких попыток обойти систему или нарушить требования.

После череды надругательств над подростками мы решили поговорить со специалистами и выяснить, что происходит и почему участились факты изнасилования казахстанских детей.

Ситуацию детально обрисовал руководитель отдела Республиканского научно-практического центра психического здоровья МЗ РК Ринат Музафаров.

– Ринат Хусаинович, скажите, в чем же кроется причина сексуального интереса взрослого человека к несовершеннолетним девочкам или мальчикам?

– Следует отметить, что причины сексуального интереса взрослого человека в отношении детей могут быть различны. Это может быть проявлением такого самостоятельного психического расстройства, как педофилия. Это когда субъект испытывает постоянное или преобладающее предпочтение полового влечения к детям или подросткам. При этом самому лицу может быть не меньше 16 лет, он должен быть минимум на 5 лет старше объекта – ребенка или подростка. Однако сексуальное влечение может быть и проявлением других расстройств психики. Например, шизофрения или пожилой возраст. Чаще всего сексуальные деяния происходят в алкогольном опьянении.

– А кто чаще всего совершает противоправные действия против детей в Казахстане – мужчины или женщины?

– Интересный вопрос. Действительно, в обычной жизни бытует мнение, что такие вещи совершают в основном мужчины. При этом не только сильная половина совершает подобные поступки, есть и женщины, но их не так много. В некоторых изданиях приводились случаи, когда растлением несовершеннолетних занималась и прекрасная половина нашего общества, но такие факты, по сути, были единичными.

Российские специалисты считают, что возможными причинами возникновения нездоровой тяги к детям могут стать наследственные факторы, либо сбой развития плода в первый триместр беременности. К такому выводу пришел и Георгий Введенский, доктор медицинских наук, руководитель лаборатории судебной сексологии Московского государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени В.П. Сербского.

В будущем у таких людей отмечается недоразвитие полового самосознания, в результате чего они испытывают сексуальный интерес не к взрослым, а к детям. Причем бывает по-разному, объект может испытывать желание к подростку своего же пола. Есть случаи и бисексуальности, когда преступнику одинаково интересны как мальчики, так и девочки. Георгий Введенский

К слову, сейчас повсеместно ужесточается наказание для тех, кто совершил противоправные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. В ряде европейских стран для таких преступников, которые еще и не раз попадались полиции за изнасилование детей, грозит пожизненное лишение свободы.

Фото: Zakon.kz

Впрочем, в Казахстане частично взяли опыт европейских стран и четыре года назад на законодательном уровне утвердили применение химической кастрации в отношении педофилов. Препараты должны снизить половое влечение у преступника. Только прибегнуть к этому можно будет после решения суда.

Стоит отметить, что в 2019 году в нашей стране на учете состояло почти 1500 педофилов. К химической кастрации из них приговорили только 11 человек, они принимали специальные препараты с периодичностью один раз в три месяца. При этом быть полностью уверенными, что инъекция заработает, как надо, специалисты не могут.

Тем временем психологи и общественники Казахстана отмечают, что нужно начать правильно воспитывать малышей и приводить возможные противоправные ситуации. Поскольку большинство несовершеннолетних не сразу понимают, что в отношении них совершается сексуальное насилие.

Детям следует объяснить их права и то, что прикасаться к ним никто не может. И сказать, что преступники могут запугивать, и этому не стоит верить. Я также считаю, что необходимо криминализировать все виды насилия, в том числе и бытовое. Но чтобы получить желаемый эффект, чтобы наши дети были в безопасности, стоит установить везде камеры наблюдения, даже в туалетах школ, поскольку безопасность превыше всего! – рассказала Маргарита Ускембаева, глава Общественного фонда "Институт равных прав и равных возможностей".

Чиновники уверены, что все введенные меры должны положительно сказаться, и число надругательств над детьми в Казахстане постепенно пойдет на спад.