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Победитель "Казахстан Барысы-2022" стал лучшим на Кубке мира в Румынии

Казахша Курес Победитель Кубка мира Фото: Instagram/qazaqkuresi.kz
Кызылординский палуан Максат Исагабылов, чемпион "Казахстан Барысы" нынешнего года стал обладателем Кубка мира по казахша курес, который завершился в румынском городе Констанца, сообщает Zakon.kz.

На Кубок мира, который прошел на берегу Черного моря, прибыли палуаны из 15 стран мира. В напряженных схватках сборная Казахстана заняла общекомандное первое место. Чемпионы и призеры турнира, помимо медалей, получили денежные призы.

Казахша курес 1 место Итог КМ

Фото: Instagram/qazaqkuresi.kz

Лучший палуан Казахстана Максат Исагабылов не имел равных в абсолютной категории плюс 100 кг. Из восьми разыгранных золотых медалей семь завоевали родоначальники казахской национальной борьбы.

В финале весовой категории до 100 кг казахстанец Еркинбек Болен проиграл камерунцу Доласему Дьэдонне. Награды высшей пробы на Родину привезут Бекжан Толепов, Марат Нигматуллаев, Нурболат Мырзанов, Сафуан Муратбеков, Еламан Койшибаев и Асет Ахметжанов.

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