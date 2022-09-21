Казахстан оказался на втором месте по уровню инфляции среди стран ЕАЭС
Фото: Zakon.kz
В Бюро национальной статистики рассказали об уровне годовой инфляции в странах ЕАЭС по итогам августа 2022 года, сообщает Zakon.kz.
Так, самая высокая инфляция сложилась в Беларуси – 17,9%, на втором месте – Казахстан с 16,1%, на третьем – Кыргызстан (15,6%).
Следом расположились: Россия – 14,3% и Армения – 9,1%.
Вместе с тем, как отмечают статистики, больше всего продукты питания и безалкогольные напитки подорожали в Казахстане – на 21%, алкогольные напитки и табачные изделия – в Кыргызстане – на 18,6%, жилищные услуги – в Беларуси – на 13,8%.
При этом рост цен на услуги транспорта также больше всего наблюдался в Беларуси – 28,1%, одежда и обувь больше всего подорожали в Казахстане – 11,7%.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ