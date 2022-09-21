Halyk Bank приостановил обслуживание карт "Мир" в банкоматах Казахстана

Как рассказали в пресс-службе Halyk Bank 21 сентября, обслуживание карты "Мир" в сети банкоматов приостановлено. Обо всех изменениях и дополнениях сообщат позже, сообщил корреспондент Zakon.kz.

На текущий момент Halyk Bank продолжает принимать безналичные оплаты по картам платежной системы "Мир" посредством POS-терминалов банка. Обслуживание в сети банкоматов приостановлено. Обо всех изменениях и дополнениях будет сообщено позже. Пресс-служба Halyk Bank

Редакция Zakon.kz отправила запросы в пресс-службы банков, ответ дополняется.

По сообщению "Известий", банки Вьетнама также перестали работать с картами "Мир".

После этого турецкие DenizBank и Is Bankasi прекратили обслуживание российских карт "Мир". В Is Bankasi связали решение с санкциями США и Великобритании в отношении России.

С помощью российской карты "Мир" можно оплачивать покупки, снимать наличные. Список стран, в которых можно снимать наличные и оплачивать услуги, был опубликован на сайте платежной системы "Мир". Однако 21 сентября не было информации, в которой подробно сообщалось бы о географии приема карт. На сайте говорится только об одной локации – России.