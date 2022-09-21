Аким Туркестанской области встал на сторону дехкан
Стороны обсудили актуальные вопросы в сфере хлопкоробства, акимат области внес предложения.
Сразу скажу, что мы – на стороне народа. Я согласен с требованиями людей, но и вас мы понимаем. Прошу подумать о положении дехкан. Крестьяне не согласны с низкими ценами на выращенное в этом году. Они говорили и об обмане на весах в хлопкоприемных пунктах, а также о том, что лаборатории намеренно снижают качество хлопка. Такого не должно быть. А вообще, на будущее я бы рекомендовал вам заниматься не только очисткой и продажей хлопка, но и его переработкой. Если откроются швейные фабрики, многие проблемы будут решены. И крестьянам выгодно, и внутренний рынок будет расти. Также будут открыты новые рабочие места. Если вы возьметесь за это дело, мы готовы поддержатьДархан Сатыбалды
Стороны обсудили общие вопросы.
С 21 сентября аграриям выплатят аванс в 250 тысяч тенге за тонну хлопка-сырца. Окончательная цена будет зависеть от биржи.
Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области
Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области
Предполагается, что урожайность хлопка-сырца составит более 330 тысяч тонн по 26,2 центнера с гектара.
Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области
В прошлом году тонна хлопка-сырца в среднем составляла 320-380 тысяч тенге.
Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области
68 тысяч тонн хлопкового волокна экспортировали в Россию, Китай, Турцию, Латвию, Молдову, Беларусь, Германию, Бельгию. Остальные 19 тысяч тонн продали на внутренний рынок.