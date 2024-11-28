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Аким Туркестанской области о молодежи, покинувшей регион: Нет работы

Туркестанская область, работа, трудоустройство , фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 14:46 Фото: pixabay
Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды на брифинге в СЦК рассказал, почему важно привлекать иностранных и отечественных инвесторов для строительства заводов и фабрик в регионе, сообщает Zakon.kz.

Дархан Сатыбалды считает, что не нужно бояться привлекать иностранных проектов к реализации крупных проектов. Речь шла также об инвесторах из Китая.

"Мы должны учиться. Когда я был в Южной Корее, то там спросил у наших ребят об условиях работы. Они говорят, что около 15 тыс. нелегалов есть, выходцев из Казахстана и половина – жители, наверное, из Туркестана. Если мы не будем создавать здесь рабочие места, то наша молодежь уедет на заработки за рубеж. В докладе сказал, что они уезжают на работу в Великобританию из Сарыагаша и других районов. Почему уезжают? Потому что мы здесь не можем их обеспечить работой", – заявил он.

Ранее Дархан Сатыбалды отметил, что официально уровень безработицы в регионе составляет 4,8%. Между тем, по его словам, 80% населения проживает в сельской местности, где есть нехватка рабочих мест. Многие также заняты в сфере услуг, в частности, развозке, торговле, и считаются самозанятыми.

27 ноября министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова рассказала, когда казахстанцы смогут легального трудиться в Южной Корее.

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