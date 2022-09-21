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Ракета "Союз" с уроженцем Казахстана на борту стартовала с Байконура

Ракета в ночном небе Фото: Zakon.kz
Пользователи соцсетей делятся фотографиями и видео ночного неба. На нем виден след ракеты, сообщает Zakon.kz.

Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "К.Э. Циолковский" стартовала с Байконура в рамках соглашения о перекрестных полетах между Россией и США.

К международной космической станции отправились российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Франциско Рубио.

39-летний Дмитрий Петелин – уроженец Казахстана. Он родился в Костанае.

Пользователи Казнета делятся фотографиями и видео с ракетой в ночном небе.

Ракета над Экибастузом

Фото: Zakon.kz

Ракета в ночном небе

Фото: Zakon.kz

МКС-68 – долговременная экспедиция. По планам экипаж будет работать на МКС 188 суток – до 28 марта 2023 года.

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