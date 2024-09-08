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На Байконуре показали подготовку ракеты с кораблем "Союз МС-26" к старту на МКС

ракета, Байконур, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2024 13:01 Фото: пресс-служба "Роскосмоса"
На космодроме "Байконур" поставлена на старт ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-26". Фотографии процесса показали в Роскосмосе, сообщает Zakon.kz.

Ракета уже установлена в вертикальное положение на стартовом комплексе, специалисты продолжают готовить ее к пуску. Ее старт запланирован на 11 сентября 2024 года в 19:23:20 по московскому времени.

ракета, Байконур, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2024 13:01

Фото: пресс-служба "Роскосмоса"

ракета, Байконур, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2024 13:01

Фото: пресс-служба "Роскосмоса"

"Союз МС-26" – российский транспортный пилотируемый космический корабль. Целью его отправления на Международную космическую станцию (МКС) является доставка трех участников космических экспедиций "МКС-71/72". Состав основного экипажа корабля – россияне Александр Овичнин и Иван Вагнер и американец Доналд Петтит", – сообщили в "Роскосмосе".
ракета, Байконур, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2024 13:01

Фото: пресс-служба "Роскосмоса"

15 августа 2024 года с космодрома "Байконур" стартовала ракета "Союз-2.1а" с "Прогрессом МС-28", чтобы доставить на МКС свыше 2,6 т грузов, включая 1,2 т грузов для систем станции и экипажа МКС. Уже 17 августа он пристыковался к модулю "Звезда" российского сегмента МКС.

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