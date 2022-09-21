Гран-при FIDE в Астане: Бибисара Асаубаева сыграла вничью с россиянкой

Пятый тур состоится 22 сентября. Этап Гран-при в Астане завершится 29 сентября. Две лучшие шахматистки серии, состоящей из четырех этапов, обеспечат себе участие в турнире претенденток FIDE, сообщает Zakon.kz.

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева сыграла вничью с россиянкой Александрой Горячкиной в четвертом раунде первого этапа серии Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), который проходит в Астане, сообщает Sputnik Казахстан.

Партия, в которой Асаубаева играла белыми фигурами, завершилась на 32-м ходу. В другой партии россиянка Екатерина Лагно белыми сыграла вничью с полькой Алиной Кашлинской, Полина Шувалова черными проиграла китаянке Тань Чжунъи, а Александра Костенюк белыми уступила немке Динаре Вагнер.

Лидерами турнирной таблицы по итогам четырех туров являются Горячкина и Чжу Цзиньэр, на их счету по 3 очка. Далее идут Асаубаева, Лагно (по 2,5 очка), Петц, Абдумалик, Кашлинская (по 2), Костенюк, Вагнер, Тань Чжунъи, Рамешбабу (по 1,5) и Шувалова (1).

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