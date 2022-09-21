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Мужчина угнал авто и совершил двойное ДТП в Астане

Пьяный водитель совершил двойное ДТП Фото: pexels
Женщина позвонила в полицию и сообщила, что у нее угнали Mercedes-Benz G 500. Она оставила двери открытой и отлучилась, сообщает Zakon.kz.

Полицейские увидели на камерах, что во дворе дома сидел мужчина и наблюдал за женщиной, которая завела машину и зашла обратно домой.

Он сел за руль, столкнулся с Land Cruiser 200 и скрылся.

Также полицейские зафиксировали ДТП с Lexus на пересечении проспекта Тауелсиздик и улицы Байтурсынова.

Полицейские задержали угонщика. Освидетельствование показало, что 34-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, в отношении задержанного возбудили административное производство. Начато досудебное расследование по статье 200 УК РК "Угон".

Одной из причин таких преступлений является то, что зачастую владельцы сами оставляют транспортные средства открытыми или же забывают их закрывать в ночное время, что приводит к доступности для совершения краж и угонов.начальник районного отдела полиции УП "Алматы" Данияр Жанкулов

Полицейские рекомендовали владельцам авто быть бдительными, не оставлять открытыми окна, двери и багажники.

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