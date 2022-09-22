ФРС США в третий раз подряд повысила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система США повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до 3-3,25%, сообщает Zakon.kz.

После очередного двухдневного заседания комитета было объявлено, что целевая базовая процентная ставка повышена на 0,75 процентных пункта - до 3-3,25%.

Об этом говорится в пресс-релизе Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). Повышение на 75 б.п. происходит на третьем заседании подряд. Рост ставок связан с высокой инфляцией, которая достигла максимума за последние 40 лет.

Согласно опубликованным материалам, большинство членов комитета видят ставку на уровне 4,25-4,5% к концу 2022 года.

27 июля ФРС США объявила о повышении базовой процентной ставки на 75 базисных пунктов – до 2,25-2,5% годовых. Это повышение ставки стало четвертым по счету за последние полгода. В марте регулятор впервые с 2018 года повысил ставку на 0,25 процентного пункта до 0,25–0,5% годовых. Следующее повышение состоялось в начале мая — сразу на 0,5 п. п. до 0,75–1%. Позже ФРС повысила ставку 15 июня на 75 б. п. до 1,5-1,75% годовых. Это стало самым большим повышением с 1994 года.

Федеральная резервная система серьезно нацелена на ослабление инфляции и располагает инструментами для этого, заявил ее глава Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам сентябрьского заседания. Ценовая стабильность — это ответственность Федрезерва, отметил он. Дальнейшее повышение процентных ставок необходимо.

Говорится, что Центробанк по-прежнему рассчитывает достичь максимальной занятости в экономике и инфляции на уровне в 2% в долгосрочной перспективе.

При выборе подходящей позиции в монетарной политике, комитет продолжит следить за влиянием поступающей информации на экономические перспективы. Комитет будет готов соответствующим образом адаптировать монетарную политику надлежащим образом при возникновении рисков для целей комитета, - отметили в ФРС.