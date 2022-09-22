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Microsoft выпустила первое крупное обновление Windows 11

Microsoft выпустила первое крупное обновление Фото: pixabay
Корпорация Microsoft приступила к распространению первого крупного обновления ОС Windows 11, известного как Windows 11 2022 Update. Эта версия включает несколько новых функций и улучшений, сообщает Zakon.kz.

Изменения коснулись меню "Пуск", проводника, панели задач, функционала и параметров в настройках, говорится в блоге компании.

Также наконец появилась возможность перетаскивать ярлыки и файлы на панель задач. Эта опция была одной из самых часто запрашиваемых у пользователей. Она была в предыдущих версиях ОС, но до Windows 11 добралась лишь спустя год после релиза.

В "Проводнике" появились вкладки для лучшей организации сеансов использования файлов. А новая домашняя страница в менеджере обеспечит быстрый доступ к недавним файлам. Самые важные документы можно также закрепить для удобного доступа.

Меню с макетами расположения окон теперь появляется автоматически при перетаскивании приложения к верхней части экрана, а после подключения геймпада от Xbox открывается панель Controller Bar, позволяющая быстро запустить игру.

Панель задач при переполнении иконками теперь предлагает возможность просматривать все скрытые приложения, которые не влезли в область видимости, в отдельном пространстве по нажатию на новую кнопку.

При копировании номера телефона и будущих дат система теперь сможет предложить сразу осуществить вызов с помощью Teams или Skype, а также добавить событие в приложение "Календарь".

Новую версию ОС тестировали в течение последних нескольких месяцев. В общей сложности разработчики внесли несколько десятков улучшений, а также обновили некоторые старые иконки.

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