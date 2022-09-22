В Казахстан возвращается День Республики
Принятый закон направлен на совершенствование правовых, экономических, социальных, организационных основ государственной политики в области культуры и кинематографии. Надеемся, что новые нормы позволят проводить культурные мероприятия на высоком уровне и популяризировать историю и культуру нашего народа за рубежом. Также в соответствии с данным законом 25 октября утверждается национальным праздником – Днем Республики. Это историческое и очень важное решение. Независимость нашей страны действительно начинается с этой даты.Спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев
Поэтому, по его словам, утверждение этого дня как национального праздника – важный шаг с точки зрения государственности и суверенитета.
Надеемся, что в дальнейшем этот праздник внесет свой вклад в популяризацию и укрепление независимости.Маулен Ашимбаев
В заключении профильного комитета Сената указывается, что законопроект разработан в соответствии с планом законопроектных работ правительства РК на 2021 год.
Законопроектом предлагается внесение изменений и дополнений в законы РК "О кинематографии" и "О культуре", предусматривающие следующие концептуальные поправки и новеллы:
- государственная финансовая поддержка сферы кинематографии;
- систематизация и законодательная регламентация сохранения и развития материально-технической базы сферы кинематографии;
- государственная поддержка дубляжа на государственный язык детских анимационных фильмов и фильмов для семейного просмотра;
- расширение круга субъектов кинематографической деятельности для получения государственной финансовой поддержки в сфере кинематографии;
- законодательное урегулирование механизма создания Национальной кинокомиссии и ее функционирования при Государственном центре поддержки национального кино;
- государственная поддержка продвижения национальных фильмов на международных аренах;
- определение новых подходов к распределению средств, выделяемых на производство национальных фильмов: 70 процентов – на исторические, патриотические и имиджевые; 30 процентов – на софинансирование частных кинопроектов, в том числе дебютных фильмов;
- введение новых дефиниций для обеспечения единой правоприменительной практики при реализации норм Закона Республики Казахстан "О кинематографии".
Также предлагается дополнение компетенции уполномоченного органа в области культуры по разработке и утверждению правил по определению тематических направлений социально значимых мероприятий и культурных мероприятий в области культуры в РК и за рубежом;
- закрепление за государственными музеями функции по обеспечению охраны культурных ценностей.
Кроме того, предлагается внести изменения в Закон "О праздниках в Республике Казахстан", которые устанавливают национальным праздником День Республики – 25 октября – и государственным праздником День Независимости – 16 декабря. Также предлагается исключить День Первого Президента – 1 декабря – из списка государственных праздников.
По данным комитета Сената, принятие законопроекта будет способствовать стимулированию развития отечественной кинематографии путем создания Национальной кинокомиссии, привлечения иностранных инвесторов, представления киноиндустрии Республики Казахстан на международных кинобизнес-площадках и других мероприятиях.
16 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил вернуть Дню Республики статус национального праздника. Об этом он сообщил на первом заседании Национального курултая.
25 октября 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Казахстана.