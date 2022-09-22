В Казахстан возвращается День Республики

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты приняли поправки по вопросам кинематографии, культуры и праздников, предусматривающие возвращение 25 октября – Дня Республики – в число госпраздников, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Принятый закон направлен на совершенствование правовых, экономических, социальных, организационных основ государственной политики в области культуры и кинематографии. Надеемся, что новые нормы позволят проводить культурные мероприятия на высоком уровне и популяризировать историю и культуру нашего народа за рубежом. Также в соответствии с данным законом 25 октября утверждается национальным праздником – Днем Республики. Это историческое и очень важное решение. Независимость нашей страны действительно начинается с этой даты. Спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев

Поэтому, по его словам, утверждение этого дня как национального праздника – важный шаг с точки зрения государственности и суверенитета.

Надеемся, что в дальнейшем этот праздник внесет свой вклад в популяризацию и укрепление независимости. Маулен Ашимбаев

В заключении профильного комитета Сената указывается, что законопроект разработан в соответствии с планом законопроектных работ правительства РК на 2021 год.

Законопроектом предлагается внесение изменений и дополнений в законы РК "О кинематографии" и "О культуре", предусматривающие следующие концептуальные поправки и новеллы:

- государственная финансовая поддержка сферы кинематографии;

- систематизация и законодательная регламентация сохранения и развития материально-технической базы сферы кинематографии;

- государственная поддержка дубляжа на государственный язык детских анимационных фильмов и фильмов для семейного просмотра;

- расширение круга субъектов кинематографической деятельности для получения государственной финансовой поддержки в сфере кинематографии;

- законодательное урегулирование механизма создания Национальной кинокомиссии и ее функционирования при Государственном центре поддержки национального кино;

- государственная поддержка продвижения национальных фильмов на международных аренах;

- определение новых подходов к распределению средств, выделяемых на производство национальных фильмов: 70 процентов – на исторические, патриотические и имиджевые; 30 процентов – на софинансирование частных кинопроектов, в том числе дебютных фильмов;

- введение новых дефиниций для обеспечения единой правоприменительной практики при реализации норм Закона Республики Казахстан "О кинематографии".

Также предлагается дополнение компетенции уполномоченного органа в области культуры по разработке и утверждению правил по определению тематических направлений социально значимых мероприятий и культурных мероприятий в области культуры в РК и за рубежом;

- закрепление за государственными музеями функции по обеспечению охраны культурных ценностей.

Кроме того, предлагается внести изменения в Закон "О праздниках в Республике Казахстан", которые устанавливают национальным праздником День Республики – 25 октября – и государственным праздником День Независимости – 16 декабря. Также предлагается исключить День Первого Президента – 1 декабря – из списка государственных праздников.

По данным комитета Сената, принятие законопроекта будет способствовать стимулированию развития отечественной кинематографии путем создания Национальной кинокомиссии, привлечения иностранных инвесторов, представления киноиндустрии Республики Казахстан на международных кинобизнес-площадках и других мероприятиях.

16 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил вернуть Дню Республики статус национального праздника. Об этом он сообщил на первом заседании Национального курултая.

25 октября 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Казахстана.