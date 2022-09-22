В Казахстане выдвижение кандидатов в президенты начнется с 23 сентября

Заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров на заседании ведомства рассказал, когда начнется выдвижение кандидатов на должность президента Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Выдвижение кандидатов на должность президента должно начаться со дня, следующего за днем назначения выборов, то есть с 23 сентября, и закончится в 18:00 11 октября текущего года. Заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров

По его словам, право выдвижения кандидатов в президенты согласно пункту 1 статьи 55 конституционного закона "О выборах в РК" принадлежит республиканским общественным объединениям, зарегистрированным в установленном порядке. А решение о выдвижении принимается большинством голосов от общего числа членов высшего органа республиканского общественного объединения.

Константин Петров заявил, что поддержка кандидатов в президенты должна быть удостоверена сбором подписей не менее чем 1% избирателей, в равной мере представляющих не менее 2/3 областей, городов республиканского значения и столицы.

Выдача подписных листов будет производиться в течение 5 дней после установления соответствия кандидата требованиям Конституции и конституционного закона. По состоянию на 1 июля 2022 года в Реестр избирателей РК включено 11 827 277 граждан. Таким образом, в поддержку каждого кандидата должно быть собрано 118 273 доверенных подписи. Константин Петров

Спикер пояснил, что установление соответствия кандидатов требованиям Конституции и конституционного закона "О выборах в РК" осуществляется ЦИК в течение 5 дней с момента предоставления выписки из протокола заседания высшего органа республиканского общественного объединения о выдвижении кандидата вместе с заявлением кандидата о согласии баллотироваться и документов, подтверждающих внесение кандидатом избирательного взноса.

Размер избирательного взноса составляет 3 миллиона тенге – это 50 минимальных заработных плат. Избирательный взнос возвращается кандидату, если он будет избран на должность, либо наберет не менее 5 процентов от всех, кто примет участие в голосовании. Константин Петров

Требования, которые предъявляются Конституцией и конституционным законом "О выборах в РК" к кандидату в президенты:

гражданство по рождению,

проживание на территории Казахстана последние 15 лет,

высшее образование,

возраст не моложе 40 лет,

обладание активным избирательным правом,

опыт работы на госслужбе или выборных должностях,

свободное владение государственным языком.

Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 20 ноября. Соответствующий указ подписал Касым-Жомарт Токаев 21 сентября.