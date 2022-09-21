Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 20 ноября

Внеочередные выборы президента Казахстане назначены на 20 ноября Фото: Zakon.kz
20 ноября в Казахстане состоятся внеочередные выборы президента, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ подписал Касым-Жомарт Токаев 21 сентября.

Назначить внеочередные выборы президента РК на 20 ноября 2022 года. Центральной избирательной комиссии обеспечить организацию и проведение внеочередных президентских выборов. Правительству принять необходимые меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению внеочередных президентских выборов. Акимам городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей обеспечить своевременное составление и достоверность списков граждан, обладающих избирательным правом, оказывать всемерное содействие Центральной, территориальным и участковым избирательным комиссиям в решении вопросов организации и проведения внеочередных президентских выборов, – говорится в Указе.

Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

16 сентября на совместном заседании палат Парламента были одобрены поправки в Конституцию о президентских выборах. Теперь в Казахстане президент будет избираться один раз на семь лет.

1 сентября президент Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана, в котором предложил провести осенью 2022 года внеочередные выборы президента. Также глава государства предложил провести выборы в Парламент и маслихаты в первой половине 2023 года.

9 июня 2019 года в Казахстане прошли внеочередные выборы президента. Тогда общая явка избирателей по стране составила 77,4%.

Читайте также

Выборы дают старт практическому воплощению политических реформ - политолог

В отдаленных районах Шымкента модернизируют защиту от подтоплений

ЦИК Казахстана начала подготовку к выборам

Анастасия Стативкина
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новые герб и флаг появятся у столицы Казахстана
Новые флаг и герб появятся у столицы Казахстана
дополнительные пенсионные выплаты получат казахстанцы с 2023 года
Казахстанцы смогут получать дополнительную пенсионную выплату с 2023 года
обращение мобилизация Россия
Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России
Летняя жара до 34 градусов вернется в Казахстан
Летняя жара до 34 градусов вернется в Казахстан
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления