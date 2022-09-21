Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 20 ноября

20 ноября в Казахстане состоятся внеочередные выборы президента, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ подписал Касым-Жомарт Токаев 21 сентября.

Назначить внеочередные выборы президента РК на 20 ноября 2022 года. Центральной избирательной комиссии обеспечить организацию и проведение внеочередных президентских выборов. Правительству принять необходимые меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению внеочередных президентских выборов. Акимам городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей обеспечить своевременное составление и достоверность списков граждан, обладающих избирательным правом, оказывать всемерное содействие Центральной, территориальным и участковым избирательным комиссиям в решении вопросов организации и проведения внеочередных президентских выборов, – говорится в Указе.

Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

16 сентября на совместном заседании палат Парламента были одобрены поправки в Конституцию о президентских выборах. Теперь в Казахстане президент будет избираться один раз на семь лет.

1 сентября президент Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана, в котором предложил провести осенью 2022 года внеочередные выборы президента. Также глава государства предложил провести выборы в Парламент и маслихаты в первой половине 2023 года.

9 июня 2019 года в Казахстане прошли внеочередные выборы президента. Тогда общая явка избирателей по стране составила 77,4%.