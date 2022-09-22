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В Казахстане разработали профессиональный стандарт для педагогов

профессиональный стандарт разработали для педагогов Фото: Zakon.kz
В Министерстве просвещения разработали проект профессионального стандарта "Педагог", сообщает Zakon.kz.

Указывается, что документ разработан в рамках реализации Послания президента народу Казахстана от 1 сентября 2022 года по выработке рамки компетенций педагога в соответствии с изменившимися реалиями и передовой образовательной практикой.

В документе говорится, что обязательным качеством педагога является гуманизм, выражающийся в отношении к личности обучающегося. Убеждения и установки педагога проявляются в воспитании граждан в соответствии с видением будущего и формировании их собственных ценностей и отношений.

Кроме того, указывается, что готовность к педагогической деятельности выражается в наличии комплекса педагогических знаний и умений, образовательных и этических норм.

Оценка трудовой деятельности педагога определяет уровень педагогического мастерства, проявляющийся во владении педагогической техникой для осуществления образовательной деятельности и управления ею, в высоком искусстве воспитания и обучения, – говорится в стандарте.

Также предполагается, что педагог на протяжении своей деятельности постоянно расширяет и обогащает профессиональные знания и компетенции, создает и внедряет образовательные инновации.

Как отмечают в Министерстве просвещения, профессиональный стандарт "Педагог" станет единым ориентиром траектории профессионального развития педагогов всех уровней образования.

С учетом этого профстандарта будут разрабатываться и обновляться образовательные программы, процедуры сертификации и аттестации, содержание непрерывного профессионального развития и строиться стратегия продвижения педагогических кадров по службе.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 5 октября.

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