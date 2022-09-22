Маулен Ашимбаев заявил, что въезд россиян в Казахстан не будут ограничивать

В кулуарах Сената Парламента РК спикер Палаты Маулен Ашимбаев прокомментировал увеличение количества приезжающих россиян в этом году в Казахстан, а также в целом позицию Казахстана в конфликте между Россией и Украиной, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера Сената, в Казахстан в этом году может приехать небольшое количество россиян.

Может приехать небольшое количество россиян, подать вид на жительство. Если россияне хотят к нам приехать и потом уехать, по каким-то делам, побыть здесь какой-то период, здесь никаких вопросов не должно возникать, мы не можем ограничивать. Что касается ВНЖ. Я хочу здесь сказать следующее. Есть соответствующие законы, которые регулируют этот вопрос. Маулен Ашимбаев

Также он отметил, что если какой-то гражданин придет в госорганы Казахстана, попросит ВНЖ, то есть перечень документов, которые должны быть готовы.

Среди этих документов есть пункт о согласии государства, из которого выезжает данный человек. В наших законах такой пункт четко указан. Если гражданину государство не дает разрешение на выезд, но каким-то образом он выехал, Казахстан не может ему дать ВНЖ. Согласие – это листок убытия, там должны быть подписи и печати соответствующие. Маулен Ашимбаев

При этом спикер воздержался от каких-то оценок в адрес решения президента Российской Федерации по частичной мобилизации, объявленной 21 сентября 2022 года.

В целом, понятно, что самый главный вопрос – частичная мобилизация РФ. Это наш сосед, важная для нас страна. Конечно, эти процессы казахстанцы отслеживают. Хотелось бы сказать, как спикеру Сената Парламента, мне некорректно давать оценку тем процессам, которые происходят внутри другой страны. Маулен Ашимбаев

Он отметил, что не стоит "нагнетать и драматизировать ситуацию".

Государственные органы ситуацию знают, ведутся консультации, мы этот вопрос отслеживаем. Маулен Ашимбаев

Вместе с тем он высказался по поводу позиции Казахстана в конфликте России и Украины.