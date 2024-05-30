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Законодательство РК

Ашимбаев о ситуации в Украине: Очень важно прекратить кровопролитие

спикер Сената Парламента, Казахстан, Украина , фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 15:53 Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова
Спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев 30 мая 2024 года еще раз обозначил позицию Казахстана касательно ситуации в Украине, сообщает Zakon.kz.

Он заявил, что позиция Казахстана по Украине четкая и не раз озвучивалась руководством страны.

"МИД РК постоянно об этой позиции говорит, я тоже выступал на эту тему. Мы считаем, что сейчас очень важно прекратить кровопролитие в Украине. Очень важно остановить войну, которая идет там. Где неоднозначность нашей позиции? Мы же всегда об этом говорим, очень важно начать переговоры, начать обсуждать этот вопрос, искать решения. В этом плане Казахстан предлагал свои возможности. Вы помните заявление нашего президента о том, что мы не признаем квазигосударственные какие-то организации", – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената отметил, что сейчас очень важно остановить кровопролитие.

"Гражданские погибают. Это большая трагедия не только для этих стран, но и для тех стран, которые активно дружат и взаимодействуют и с Россией, и с Украиной", – резюмировал Маулен Ашимбаев.

2 февраля 2024 года Токаев и Зеленский обсудили развитие двусторонних гуманитарных связей.

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Сенат Парламента РК Ашимбаев Маулен Казахстан Украина 2024 год
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