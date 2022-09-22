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Юный казахстанец стал призером турнира по настольному теннису в Грузии

Настольный теннис Призер турнира Фото: Instagram/ttfrk
В Тбилиси проходит международный юношеский турнир по настольному теннису WTT Youth Contender, в котором принимают участие молодые казахстанские спортсмены, сообщает Zakon.kz.

В разных возрастных категориях выступают перспективные и талантливые мастера малой ракетки из многих стран мира, передает пресс-служба Казахстанской федерации настольного тенниса.

В этих престижных соревнованиях 11-летний Марлен Жумагул из Туркестана завоевал серебряную медаль. Южноказахстанский теннисист в предварительных играх обыграл Альмусаиба (ОАЭ) – 3:0, но уступил Рашеду (ОАЭ) – 1:3.

На стадии 1/4 финала Марлен был сильнее Мате Гамбарашвили (Грузия) – 3:1, а в полуфинале переиграл Юсефа Альхавай (ОАЭ) – 3:2. К сожалению, в матче за первое место уступил иранцу Фаразу Шакиба – 0:3. 

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