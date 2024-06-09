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Настольный теннис: юные казахстанцы неудачно выступили на турнире в Швеции

Настольный теннис: юные казахстанцы не удачно выступили на турнире в Швеции, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 03:30 Фото: Olympic.kz
Наши спортсмены приняли участие в международном турнире по настольному теннису WTT Youth Contender в Хельсингборге, сообщает Zakon.kz.

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По информации Olympic.kz, в категориях до 19, 17, 15, 13 лет Казахстан представляли карагандинцы Алан Курмангалиев, Альбина Жаксылыкова, Мария Лукьянова. К сожалению, наши спортсмены не смогли добраться до пьедестала почета.

Ниже представлены результаты:

  • 1/16 финала Алан Курмангалиев – Ллейтон Уллманн (Германия) 2:3;
  • 1/16 финала Альбина Жаксылыкова – Эмма Клеман (Дания) 0:3;
  • 1/8 финала Мария Лукьянова – Чен Ю-Джэнь (Тайбэй) 0:3.

В марте 2024 года Алан Курмангалиев завоевал звание победителя в турнире WTT Youth Contender 2024 в Ливане.

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