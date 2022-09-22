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ЦИК разъяснила использование графы "Против всех"

голосование ЦИК графа против всех Фото: Zakon.kz
Заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров на заседании ведомства разъяснил, в каких случаях на президентских выборах граждане смогут проголосовать против всех, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос подняли журналисты. Они напомнили, что ранее президент Касым-Жомарт Токаев говорил, что будет графа "Против всех". В этой связи они попросили разъяснить, будет ли такая графа в бюллетенях внеочередных президентских выборов.

Графа "Против всех" предусмотрена законом – она, конечно, будет. Если гражданин не выбирает ни одного кандидата, он вправе проголосовать против всех.Заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров

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