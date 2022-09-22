ЦИК разъяснила использование графы "Против всех"

Заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров на заседании ведомства разъяснил, в каких случаях на президентских выборах граждане смогут проголосовать против всех, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос подняли журналисты. Они напомнили, что ранее президент Касым-Жомарт Токаев говорил, что будет графа "Против всех". В этой связи они попросили разъяснить, будет ли такая графа в бюллетенях внеочередных президентских выборов.