В Казахстане разработают Комплексный план развития машиностроительной отрасли

В четверг, 22 сентября, состоялось пленарное заседание юбилейного X Форума машиностроителей Казахстана, прошедшего в рамках II Международной специализированной выставки по машиностроению и металлообработке Kazakhstan Machinery Fair в Астане, сообщает Zakon.kz.

В рамках пленарного заседания премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов принял участие в сессии вопросов и ответов, в ходе которой высказал свое мнение о ситуации с импортом машиностроительной продукции и релокации иностранных компаний в Казахстан.

У нас импорт сегодня значительно превышает экспорт. Эту ситуацию нужно развернуть в обратную сторону. Для решения данного вопроса требуются системные и комплексные меры. Настало время подумать над разработкой и принятием программного документа – Комплексного плана развития машиностроительной отрасли. Потому что только долгосрочный подход позволит добиться серьезных результатов в этом направлении, – подчеркнул он.

Фото: primeminister.kz

На пленарном заседании юбилейного форума глава правительства Казахстана подчеркнул, что отечественное машиностроение вносит весомый вклад в стабильное экономическое развитие республики. Так, за годы индустриализации объемы производства в машиностроении увеличились в шесть раз и составили 2,3 трлн тенге в 2021 году. Рост отрасли за последние три года в среднем составил 20%.

В нынешних реалиях правительство продолжает политику, направленную на поддержку отечественных производителей. Это обеспечение доступными исходными материалами и финансированием, сокращение импортозависимости, модернизация действующих и создание новых производств. Алихан Смаилов

Фото: primeminister.kz

Премьер-министр добавил, что правительство готово к открытому диалогу и совместной работе с бизнесом.

Фото: primeminister.kz

Открывая форум, Алихан Смаилов зачитал приветственное слово главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Уважаемые участники форума! Поздравляю вас с началом работы юбилейного Х Форума машиностроителей Казахстана! Это авторитетная диалоговая площадка, которая объединяет представителей государства и бизнеса для поиска новых подходов к развитию отрасли. В нашей стране созданы условия для поддержки обрабатывающей промышленности и машиностроения. В результате казахстанские компании освоили производство новых видов продукции, таких как грузовые и пассажирские вагоны, автомобили, автобусы, электровозы и трансформаторы, – говорится в тексте приветствия президента РК.

Также из приветственного слова главы государства следует, что в стране начата реализация Программы по развитию экспортоориентированных производств и поддержке местных товаропроизводителей, принят Закон "О промышленной политике", определены основные приоритеты и вектор развития отрасли.

Реализация закона повысит доступность сырья для наших обрабатывающих предприятий. Отрадно, что отечественные машиностроители выходят и на внешние рынки, – объем экспорта уже достиг 2 млрд долларов, – говорится в тексте приветствия Касым-Жомарта Токаева.

Президент Казахстана убежден, что реализация потенциала отрасли в полной мере позволит повысить экономический рост, технологический прогресс страны и внести вклад в социальное развитие.

Желаю всем успехов и новых достижений! Президент РК

Также на форуме Алихан Смаилов ознакомился с экспозицией выставки Kazakhstan Machinery Fair, на которой свою продукцию и технологии представили более 240 компаний из 17 стран: Казахстана, Австрии, Беларуси, Германии, Дании, Израиля, Испании, Италии, России, Турции, Узбекистана, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Южной Кореи и Ирана.

Фото: primeminister.kz

Кроме того, премьер-министр провел встречу с председателем Турецкой федерации машиностроения MAKFED Аднаном Далгакираном, в ходе которой призвал турецкие компании активно инвестировать и открывать свои производства в Казахстане.

Фото: primeminister.kz