В селах Акмолинской области идет реконструкция водопровода

В поселке Баймырза района имени Биржан сал Акмолинской области идет реконструкция водопроводных сетей, работы проводятся в рамках национального проекта" Сильные регионы" и программы "Вода населению".

Аким Баймырзинского сельского округа Алия Садвокасова заявляет, что на сегодняшний день с двух сторон поселка положены трубы длиной по 4 километра. Планируется построить 76 колодцев, шесть из них уже в процессе.

Водопровод у нас в последний раз строили 50 лет назад, через каждые полтора метра стояли колонки, людей все устраивало. Однако сейчас население стремится жить как в городе, в максимально комфортабельных условиях, имея возможность провести воду в дом. Строительство водопровода у нас планировалось несколько лет назад, сельчане просили администрацию района решить вопрос, и вот дождались, начались работы. До этого все время в поселке была техническая вода, теперь, после ремонта, она будет пресная. Вода, необходимая для хозяйственно-питьевых целей населения села, отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. На данный момент осталось построить два резервуара для воды и завершить работы по электроснабжению. Алия Садвокасова

Фото: акимат Баймырзинского сельского округа

В поселке Баймырза проживает 494 человека. Сельчане рады предстоящим позитивным изменениям, ведь их жизнь станет лучше и комфортней.

Они благодарны поддержке акима Акмолинской области за оказанную помощь в организации реконструкции.

Большая часть жителей поселка являются пенсионерами, как правило, пожилые не хотят покидать родной аул и переезжать в город. После того, как в поселок полностью проведут качественную питьевую воду, жизнь горожан, конечно, изменится в лучшую сторону. Ведь всем нужны удобства и условия для нормальной жизни, особенно пожилым, кто не имеет возможность самостоятельно перевозить воду. Поэтому это для нас отличная новость, ждем подключения, – сообщила жительница поселка.

По информации подрядной организации, питьевая вода будет доступна до конца этого года, в декабре планируется завершение всех работ.

Алма Байгужина