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Доллар резко подорожал на торгах 22 сентября

торги на бирже Фото: Zakon.kz
По информации Казахстанской фондовой биржи (KASE), на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 481,29 тенге, поднявшись сразу на 3,43 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля также повысился до 7,85 тенге (+0,16).

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 67,85 тенге (-0,10).

Торгов по евро не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 474,19 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 482-486 тенге, евро – по 472-480 тенге, российские рубли – по 7,2-7,65 тенге.

Между тем мировые цены на нефть выросли на торгах 22 сентября.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent повысилась на 0,53% и составила 90,31 доллара за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь поднялась на 0,49%, до 83,35 доллара за баррель.

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Лариса Черненко
KASE
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