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Представители Европейского инвестиционного банка готовы выдавать кредиты для инвесторов Алматинской области

инвестиции акимат Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
Аким Алматинской области Марат Султангазиев встретился с представителями Европейского инвестиционного банка. В ходе встречи обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества по развитию города Конаева.

Марат Султангазиев отметил, что Алматинская область развивается во всех сферах: социальная сфера, инфраструктура, логистика, сельское хозяйство, альтернативные источники энергии и многое другое.

По словам акима области, в новом областном центре сейчас проводится работа по развитию города. Разрабатываются различные проекты для того, чтобы Конаев стал экологически чистым городом, где будут развиваться все отрасли: от создания новых рабочих мест до строительства домов и других социально важных объектов.

инвестиции Алматинская область

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Представители Европейского инвестиционного банка проинформировали, что они будут направлять инвестиции на четыре сферы: поддержку инноваций, развитие малого бизнеса, защиту экологии, создание объектов инфраструктуры.

ЕИБ предоставляет кредиты государственному и частному сектору, в том числе для финансирования инновационных стартапов.

акимат инвестиции

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Малый и средний бизнес обычно поддерживается через местные банки. При этом компании среднего размера могут получать прямую поддержку от ЕИБ в качестве инвестиций в научно-исследовательскую сферу и развитие. В среднем кредит ЕИБ заинтересован в работе по привлечению средств частных инвесторов и государственных финансовых учреждений, – говорит Адам Бруун, специалист отдела развития работы ЕИБ с государственными учреждениями.

Представители банка сообщили, что они поддержат все проекты, кроме сферы туризма. Данный банк предоставляет кредиты на срок от семи до 20 лет с льготным периодом от двух до шести лет.

Как отметил в завершение встречи аким области Марат Султангазиев, имеется ряд компаний, которые намерены инвестировать в регион, и в дальнейшем сотрудничество может быть не двусторонним, а трехсторонним.

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Анастасия Московчук
Султангазиев Марат Алматинская область
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