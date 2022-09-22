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Необходимо формировать антикоррупционную культуру – Аскар Амрин

расширенное заседание городской комиссии по вопросам противодействия коррупции Фото: пресс-служба Агентства по противодействию коррупции
Под председательством заместителя акима города Алматы Аскара Амрина состоялось внеочередное расширенное заседание городской комиссии по вопросам противодействия коррупции, сообщает Zakon.kz.

В заседании приняли участие акимы районов, руководители государственных и правоохранительных органов, квазигосударственного сектора и представители общественности.

В ходе выступления Аскар Амрин отметил, что что эффективно противодействовать коррупции можно только своевременными и скоординированными действиями государственных органов и общества.

В рамках реализации Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан утвержденной главой государства, необходимо формировать антикоррупционную культуру, быть заинтересованными и активными в противодействии коррупции, и обеспечению приоритета превентивных мер, направленных на противодействие коррупции. Заместитель акима города Аскар Амрин

В своем докладе руководитель Службы превенции Агентства РК по противодействию коррупции Саян Ахметжанов отметил, что разработана Карта коррупционных рисков, в которую включены наиболее актуальные проблемы каждого региона страны.

заседание

Фото: пресс-служба Агентства по противодействию коррупции

В Карте отражены перечень злободневных вопросов, которые не находят решения именно из-за непрозрачности процессов, наличия административных барьеров, несовершенства законодательства, коррупционных рисков.

По Алматы определено шесть направлений – строительство, экология, фискальная сфера, социальная сфера и экономика и финансы. Это основные проблемы, с которыми сталкиваются люди, проживающие здесь, и которые сопряжены с коррупцией. В этой связи основным ориентиром для работы Агентства будет данная карта.

Как отметил заместитель акима города Аскар Амрин проводником антикоррупционной политики государства, является Агентство по противодействию коррупции, которое в своей деятельности сочетает элементы эффективной превенции, масштабного просвещения, конструктивного партнерства с обществом и уголовно-правовых мер.

С позиции акимата в рамках внедренного проектного управления типового базового направления "Предупреждение и противодействие коррупции" проводится внутренний анализ коррупционных рисков, оптимизирована работа в сферах образования, здравоохранения, транспорта, земельных отношений, в целях устранения административных барьеров, а также обеспечения прозрачности и открытости, государственные услуги переведены в электронный формат. Выстроен конструктивный диалог государственного аппарата с обществом.

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Анастасия Стативкина
Алматы
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