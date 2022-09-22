В 7 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Синоптиками РГП "Казгидромет" в семи областях страны на 23 сентября объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности и грозы, сообщает Zakon.kz.

По информации гидрометслужбы, днем 23 сентября на севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем на западе области порывы достигнут 15-20 м/с.

В восточной половине Карагандинской области, а также на юге, востоке Улытауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В первой половине дня в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, днем в центре региона до 20 м/с. РГП "Казгидромет"

На северо-западе, севере, востоке Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге, западе, севере Атырауской области, а также в городе Атырау ожидается гроза. Ветер юго-восточный, на западе и юге области 15-20 м/с.

23-24 сентября на юге, востоке Актюбинской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность.