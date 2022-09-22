Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В 7 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

прогноз синоптиков РГП Казгидромет Фото: pixabay
Синоптиками РГП "Казгидромет" в семи областях страны на 23 сентября объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности и грозы, сообщает Zakon.kz.

По информации гидрометслужбы, днем 23 сентября на севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем на западе области порывы достигнут 15-20 м/с.

В восточной половине Карагандинской области, а также на юге, востоке Улытауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В первой половине дня в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, днем в центре региона до 20 м/с.РГП "Казгидромет"

На северо-западе, севере, востоке Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге, западе, севере Атырауской области, а также в городе Атырау ожидается гроза. Ветер юго-восточный, на западе и юге области 15-20 м/с.

23-24 сентября на юге, востоке Актюбинской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

Читайте также

На юге Казахстана пройдут учения Коллективных сил ОДКБ

Популярные модели китайского автопрома поступят в продажу 29 сентября

Финансовые аналитики объяснили причины колебания курса тенге

Оксана Житникова
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Москва Алматы перелет
Перелет из Москвы в Алматы за 7,8 млн тенге прокомментировали в КГА
мобилизация в России
В России проходят акции протеста против частичной мобилизации
Новые герб и флаг появятся у столицы Казахстана
Новые флаг и герб появятся у столицы Казахстана
астрология советы октябрь
Астролог рассказал, что приготовил октябрь для знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления