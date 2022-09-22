Глава Европейского бюро ВОЗ посетил Алматы и получил звание почетного профессора КазНМУ

Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге встретился с медицинской общественностью Алматы и обучающимися университета. В рамках мероприятия состоялось торжественное награждение доктора Ханса Клюге званием "Почетный профессор КМУ "ВШОЗ", сообщает Zakon.kz.

В этом году КМУ "ВШОЗ" (Казахский медицинский университет "Высшая школа общественного здравоохранения") отмечает 25-летний юбилей создания КазНМУ и подписания соглашения между Европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Министерством здравоохранения РК.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ профессор Ханс Клюге посетил Казахстанский медицинский университет ВШОЗ в рамках мероприятия со специальным визитом, встретившись со студентами и коллективом университета.

Фото: Zakon.kz

Ханс Клюге прибыл в сопровождении высокопоставленных гостей: советника ЕРБ ВОЗ, представителя ВОЗ в Болгарии Скендера Сыла, руководителя Европейского офиса ВОЗ по ПМСП Мелитты Якаб, специального советника регионального директора ВОЗ Мишеля Казачкина и специалиста по стратегическим связям со странами – участниками ЕРБ ВОЗ Бахтыгуль Каррыевой.

Фото: Zakon.kz

Визит Ханса Клюге начался с экскурсионного тура по университету.

Представители КМУ "ВШОЗ" показали аудиторию имени Джо Асвалла, открытую в память директора Европейского регионального бюро ВОЗ (в период с 1985 по 2000 год) доктора Джо Эйрика Асвалла. Позже презентовали выставку с уникальными материалами Всемирной организации здравоохранения в библиотеке коворкинг-пространства.

Ректор университета Ботагоз Турдалиева в своем выступлении рассказала присутствующим о последних достижениях университета и планах дальнейшего развития.

Фото: Zakon.kz

В ходе специального визита глава Европейского регионального бюро ВОЗ поздравил коллектив университета с 25-летием.

Фото: Zakon.kz

Доктор начал свой доклад с приветственного слова. Эксперт подчеркнул, что университет по праву имеет статус одного из ведущих вузов страны по подготовке высококвалифицированных кадров в области общественного здравоохранения.

Фото: Zakon.kz

В ходе своего доклада Ханс Клюге озвучил четыре основных глобальных фактора, с которыми столкнулся Европейский регион. Один из важнейших, по мнению доктора – кризис, вызванный войной в Украине. Второй фактор – пандемия коронавируса. Появление оспы обезьян – третий фактор – он назвал всемирной заразой, а четвертый, по его мнению, это вред употребления алкоголя.

Глава Европейского регионального бюро ВОЗ заявил, что в зимний период необходимо усилить всемирный мониторинг по выявлению новых возможных мутаций вируса, предоставить бустерные вакцины, особенно людям пожилого возраста и людям, составляющим группу риска, а также сотрудникам здравоохранения.

В своем выступлении профессор отметил заслуги Минздрава РК в высоком охвате ревакцинацией населения страны. Он подчеркнул, что такой высокий уровень ревакцинации граждан, как в Казахстане, не зафиксирован ни в одной из многочисленных стран.

После презентации и выступления всех участников встречи доктору Хансу Клюге за вклад в развитие общественного здоровья и укрепление международного сотрудничества в вопросах общественного здравоохранения, а также за вклад ВОЗ в создание, становление и развитие КМУ "ВШОЗ", присвоили звание почетного профессора КМУ "ВШОЗ".

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Диплом о присвоении звания и профессорскую мантию вручила ректор КазНМУ "ВШОЗ" Ботагоз Турдалиева.

После торжественного вручения диплома вся делегация и руководство университета, выпускники и гости, сделали общее памятное фото.

Фото: Zakon.kz

Высшая школа общественного здравоохранения (ВШОЗ) была создана с целью подготовки и переподготовки специалистов по общественному здравоохранению, повышения квалификации руководителей здравоохранения по актуальным вопросам общественного здравоохранения, политики и управления в современных условиях.

ВШОЗ является первым институтом такого профиля на территории стран СНГ и по сегодняшний день остается флагманом в области новых знаний, идей и практических навыков для руководителей медицинских организаций всех уровней, специалистов первичного звена здравоохранения, государственных чиновников Казахстана и Центральной Азии, прочно удерживая лидирующие позиции в сфере обучения и науки в области общественного здравоохранения.