Токаев провел встречу с руководителями ВОЗ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял гендиректора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса и главу Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 23 октября, встреча прошла на полях Глобальной конференции по первичной медико-санитарной помощи в Астане. Президент подчеркнул, что Казахстан тесно и плодотворно сотрудничает с ВОЗ.

"Наша страна всегда будет способствовать вашей успешной работе. Я знаю, что руководить ВОЗ в современных реалиях чрезвычайно трудно. Это настоящий вызов. В мире, где звучат разные мнения стран и делегатов, вы находите приемлемые решения и компромисс. Желаю вам успеха. Со своей стороны мы будем постоянно помогать вам, поддерживать вас", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что Казахстан активно укрепляет систему здравоохранения, чтобы обеспечить восстановление после пандемии COVID-19 и достичь основных целей в сфере охраны здоровья населения. Президент заверил, что Казахстан готов поддерживать соответствующие инициативы ВОЗ.

"Казахстан привержен достижению целей ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года, включая всеобщий охват населения услугами здравоохранения, снижение материнской и младенческой смертности, а также полное искоренение эпидемии туберкулеза", – говорится в сообщении пресс-службы.

Гендиректор ВОЗ отметил значимость принятия деклараций. Он обсудил с президентом вопросы сотрудничества Казахстана и ВОЗ в рамках ШОС и реализацию Дорожной карты в поддержку здоровья и благополучия в Центральной Азии на 2022-2025 годы.

Глава государства поблагодарил Тедроса Гебрейесуса и Ханса Клюге за содействие в проведении Глобальной конференции и личное участие в ней.

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