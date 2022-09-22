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На юге Казахстана пройдут учения Коллективных сил ОДКБ

ОДКБ Фото: Минобороны РК
В Жамбылской и Алматинской областях с 26 сентября по 8 октября пройдут учения коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ): "Взаимодействие-2022", "Поиск-2022", "Эшелон-2022", сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-служба Минобороны РК, в связи с этим с 22 по 30 сентября в нашу страну прибывают воинские контингенты государств – членов ОДКБ. Их передвижение будет осуществляться различными способами: железнодорожным, воздушным транспортом и на колесной военной технике.

В ходе перемещения воинских контингентов будут отработаны вопросы комендантской службы, противовоздушной обороны и всестороннего обеспечения, – добавили в оборонном ведомстве.

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