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Россияне рассказали, почему приехали в Казахстан

Россияне рассказали, почему приехали в Казахстан Фото: Zakon.kz
В Петропавловске 22 сентября заметно увеличилось количество приезжих из соседней России. В основном, гости города – мужчины призывного возраста. Корреспондент Zakon.kz съездил на вокзал Петропавловска и пообщался с прибывшими россиянами.

На железнодорожном вокзале в полдень приходит сразу три пассажирских поезда из России. Все они – транзитные. Но практически из каждого вагона на перроне выходят парни с рюкзаками. На вид им от 20 до 35 лет. Бросается в глаза то, что ребята приезжают небольшими компаниями, с ними нет ни родителей, ни их девушек. Некоторые из ребят подходят к банкомату. И здесь корреспонденту Zakon.kz удается с ними поговорить, правда, при условии, не снимать лица и не спрашивать имена.

– Ребята, вы из России приехали?

– Да, – пряча лицо, скромно отвечает один паренек.

Его товарищ тут же обрывает:

– Нет! Мы из Киева!

– У нас в Петропавловске сейчас на каждом шагу ребята из России призывного возраста на вокзале. Почему сейчас поехали люди? Боятся мобилизации? Родители вас отправляют?

– Это тоже да. Родители, в первую очередь, за детей боятся. Это, скорее всего, предосторожность на будущее. Еще с 24 февраля мы хотим уехать, – признается один из ребят.

Его товарищ продолжает тему:

– Я сам родитель. Конечно же, мы боимся за детей.

Молодой отец не скрывает, что приехал искать лучшей доли для своей семьи.

– А я вот приехал переводиться в казахстанский вуз. Здесь обучение мне обойдется в 800 тыс. тенге в год. Это совсем мало. В России 400 тыс. российских рублей моя учеба стоит. И теперь моя профессия, я программист, там не нужна. А здесь есть перспективы работать и зарабатывать. Здесь есть будущее, – встревает другой молодой человек.

Были и такие, кто называл иные причины своего приезда.

– Зачем вы приехали в Казахстан?

– Казахстанскую банковскую карточку получить, – на ходу рассказывает причину приезда один из пассажиров только прибывшего поезда.

– Вы беспокоитесь о том, что вас могут призвать в армию на войну?

– Конечно, беспокоюсь, – признается молодой мужчина и направляется к ожидающему рядом такси.

Петропавловские таксисты, которые возят пассажиров на дальние расстояния, наперебой рассказывают свои рабочие истории. Говорят, за последние сутки резко увеличилось число заказов на границу. Пассажиров все чаще забирают, чем отвозят. Водители прямо говорят – среди клиентов – россияне, которые стараются спастись от призыва.

Приехал ночью забирать парня на Тюменскую границу. А он с вот таким огроменным псом. Говорю, слушай, дорогой, я собаку не повезу, мы так не договаривались. А он меня умоляет: "Отец, возьми, он моя семья!". Ну, как тут откажешь, повез и собаку, – улыбаясь, рассказывает таксист Серик.

Его коллега со своим минивеном не скрывает радости, что работы непочатый край. Только высадил пятерых клиентов из Тюмени, снова взял заказ.

Все пятеро – молодые парни. Говорят, в гости едут, Казахстан посмотреть хотят. Я личные вопросы не задаю. Всю дорогу ехали, родителям отзванивались, боятся военкомата мальчишки совсем,– сочувствует пассажирам петропавловский таксист.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. После чего в Сети стали появляться сообщения о быстро раскупаемых билетах из РФ в Турцию, Казахстан и другие страны. А на сухопутных границах РФ – Казахстан очевидцы стали снимать длинные очереди из машин, выезжающих из России.

Инна Лопатко

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Константин Вноровский
Петропавловск Северо-Казахстанская область
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