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Ситуация в Украине: в ЕС обсудят визы для уклоняющихся от мобилизации и введут новые санкции против руководства РФ

Ситуация в Украине 22 сентября Фото: Instagram/europeancommission
Пресс-секретарь президента РФ Песков назвал ложью утверждения о планах мобилизовать до 1 млн человек, Латвия прекращает выдачу новых долгосрочных рабочих виз для граждан РФ, сообщает Zakon.kz.

  • Кабмин при подготовке бюджета уделит особое внимание финансированию мобилизации – премьер РФ Мишустин.

  • Пресс-секретарь президента РФ Песков назвал ложью утверждения о планах призыва до 1 млн человек в рамках частичной мобилизации.

  • Он добавил, что информация об ажиотаже на границе сильно преувеличена и предупредил, что сейчас появляется много фейков на эту тему.

  • Латвия прекращает выдачу новых долгосрочных рабочих виз для граждан РФ, сообщили СМИ.

  • В Литве не намерены помогать уклоняющимся от мобилизации гражданам РФ, заявила премьер страны Шимоните.

  • Еврокомиссия намерена обсудить со странами ЕС вопрос о возможности выдачи гуманитарных виз россиянам, которые хотят получить убежище в условиях мобилизации – представитель Еврокомиссии Хиппер.

  • ЕС введет новые санкции против руководства России и тех людей, которые будут заниматься организацией референдумов в самопровозглашенных ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях Украины. Об этом говорится в заявлении глав МИД ЕС.

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