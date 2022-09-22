Ситуация в Украине: в ЕС обсудят визы для уклоняющихся от мобилизации и введут новые санкции против руководства РФ

Кабмин при подготовке бюджета уделит особое внимание финансированию мобилизации – премьер РФ Мишустин.

Пресс-секретарь президента РФ Песков назвал ложью утверждения о планах призыва до 1 млн человек в рамках частичной мобилизации.

Он добавил, что информация об ажиотаже на границе сильно преувеличена и предупредил, что сейчас появляется много фейков на эту тему.

Латвия прекращает выдачу новых долгосрочных рабочих виз для граждан РФ, сообщили СМИ.

В Литве не намерены помогать уклоняющимся от мобилизации гражданам РФ, заявила премьер страны Шимоните.

Еврокомиссия намерена обсудить со странами ЕС вопрос о возможности выдачи гуманитарных виз россиянам, которые хотят получить убежище в условиях мобилизации – представитель Еврокомиссии Хиппер.