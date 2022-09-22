Казахстан одержал историческую победу и пробился в дивизион В Лиги наций

На столичной "Астана Арене" прошел матч группового этапа Лиги наций УЕФА-2022, в котором сборная Казахстана с минимальным счетом обыграла команду Беларуси – 2:1, сообщает Zakon.kz.

Первыми порадовали своих болельщиков казахстанские футболисты. Главная футбольная арена Казахстана на 29-й минуте аплодировала защитнику Михаилу Габышеву. Но белорусская команда сравняла результат за считанные секунды до окончания первого тайма – отличился Павел Савицкий.

Второй тайм начался с беспрерывных атак хозяев поля, шансов забить гол у них было немало. Один из таких моментов удачно реализовал на 79-й минуте защитник московского ЦСКА – Бахтиёр Зайнутдинов.

Таким образом, победа со счетом 2:1 позволила сборной Казахстана впервые в своей истории выиграть группу С Лиги нации и подняться дивизионом выше.

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