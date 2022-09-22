В работе Instagram во всем мире произошел глобальный сбой

Пользователи Instagram в Казахстане жалуются на сбой в его работе, передает Zakon.kz.

Вечером 22 сентября 2022 года в работе социальной сети Instagram произошел массовый сбой, сообщили пользователи платформы по всему миру.

Информация о проблемах поступает не только из Казахстана. Как показывают данные сайта Downdetector, Instagram перестал работать также в большинстве стран мира.

Причины пока неизвестны.