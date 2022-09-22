Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В работе Instagram во всем мире произошел глобальный сбой

Сбой в мире Фото: pixabay
Пользователи Instagram в Казахстане жалуются на сбой в его работе, передает Zakon.kz.

Вечером 22 сентября 2022 года в работе социальной сети Instagram произошел массовый сбой, сообщили пользователи платформы по всему миру.

Информация о проблемах поступает не только из Казахстана. Как показывают данные сайта Downdetector, Instagram перестал работать также в большинстве стран мира.

Причины пока неизвестны.

Читайте также

Microsoft выпустила первое крупное обновление Windows 11

Ракета "Союз" с уроженцем Казахстана на борту стартовала с Байконура

Киберэксперт перечислил признаки опасных расширений для браузеров

Константин Вноровский
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Москва Алматы перелет
Перелет из Москвы в Алматы за 7,8 млн тенге прокомментировали в КГА
астрология советы октябрь
Астролог рассказал, что приготовил октябрь для знаков зодиака
мобилизация в России
В России проходят акции протеста против частичной мобилизации
Новые герб и флаг появятся у столицы Казахстана
Новые флаг и герб появятся у столицы Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления