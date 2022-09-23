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Tesla отзовет более миллиона электромобилей из-за проблем со стеклами

Отзовет более миллиона электромобилей из-за проблем со стеклами Фото: pixabay
Американская компания Tesla объявила об отзыве почти 1,1 млн электромобилей из-за возможных проблем со стеклоподъемником, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в релизе Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).

Отзыву подлежат некоторые автомобили марок Model 3 2017-2022 годов выпуска, Model Y 2020-2021 годов выпуска, а также Model S и Model X 2021-2022 годов выпуска.

Проблема заключается в том, что поднимающееся стекло может прищемить руку водителя или пассажира, говорится в сообщении в NHTSA. При этом отмечается, что пока ни одного инцидента зафиксировано не было.

Согласно релизу, Tesla выпустит соответствующее программное обновление для исправления ошибки.

Ранее Tesla отозвала почти 200 тысяч электромобилей в Китае из-за возможных рисков безопасности.

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