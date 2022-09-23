Выдвижение кандидатов на пост президента началось в Казахстане

К регистрации в ЦИК представляется любое число кандидатов в президенты, сообщает Zakon.kz.

В Казахстане началось выдвижение кандидатов на должность президента Казахстана.

Изъявить свое желание возглавить страну кандидаты смогут до 18:00 11 октября.

Кандидатов зарегистрируют в Центральной избирательной комиссии в течение пяти дней с момента представления:

выписки из протокола заседания высшего органа республиканского общественного объединения о выдвижении кандидата;

заявления кандидата о согласии баллотироваться;

документа, подтверждающего внесение кандидатом избирательного взноса.

Поддержка кандидатов в президенты должна быть удостоверена сбором подписей не менее чем 1% избирателей, в равной мере представляющих не менее 2/3 областей, городов республиканского значения и столицы.

В поддержку каждого кандидата должно быть собрано 118 273 достоверных подписи избирателей.

Кандидату в президенты необходимо иметь гражданство Казахстана по рождению. Быть не моложе 40 лет, проживать на территории страны последние 15 лет, иметь высшее образование, опыт работы на госслужбе или выборных должностях, обладать активным избирательным правом и свободно владеть государственным языком.

К регистрации представляется любое число кандидатов в президенты.

Кандидат в президенты в любое время со дня регистрации и за два дня до голосования может снять свою кандидатуру, обратившись с письменным заявлением в ЦИК РК.

Высший орган республиканского общественного объединения в любое время до регистрации и после нее может отменить свое решение о выдвижении кандидата в президенты, обратившись с соответствующим представлением в ЦИК.