114 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки
Двумя сутками ранее в стране выявили 116 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 114 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Астане – 16,
в Алматы – 15,
в Шымкенте – 1,
в Акмолинской области – 17,
в Актюбинской области – 3,
в Алматинской области – 1,
в Атырауской области – 2,
в Восточно-Казахстанской области – 3,
в Абайской области – 2,
в Жамбылской области – 3,
в Западно-Казахстанской области – 9,
в Карагандинской области – 17,
в Улытауской области – 7,
в Костанайской области – 13,
в Павлодарской области – 2,
в Северо-Казахстанской области – 3.
Всего в стране подтверждено 1 392 999 случаев.
2465 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Астане – 12,
в Алматы – 448,
в Акмолинской области – 552,
в Алматинской области – 2,
в Жетысуской области – 4,
в Атырауской области – 416,
в Восточно-Казахстанской области – 7,
в Абайской области – 10,
в Западно-Казахстанской области – 312,
в Карагандинской области – 11,
в Улытауской области – 18,
в Костанайской области – 409,
в Мангистауской области – 3,
в Павлодарской области – 271.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 372 996 человек.