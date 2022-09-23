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114 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

Коронавирус в Казахстане 22 сентября Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 22 сентября в Казахстане сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля. Ни одного случая не выявили в четырех регионах страны, сообщает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее в стране выявили 116 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 114 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Астане – 16,

  • в Алматы – 15,

  • в Шымкенте – 1,

  • в Акмолинской области – 17,

  • в Актюбинской области – 3,

  • в Алматинской области – 1,

  • в Атырауской области – 2,

  • в Восточно-Казахстанской области – 3,

  • в Абайской области – 2,

  • в Жамбылской области – 3,

  • в Западно-Казахстанской области – 9,

  • в Карагандинской области – 17,

  • в Улытауской области – 7,

  • в Костанайской области – 13,

  • в Павлодарской области – 2,

  • в Северо-Казахстанской области – 3.

Всего в стране подтверждено 1 392 999 случаев.

2465 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Астане – 12,

  • в Алматы – 448,

  • в Акмолинской области – 552,

  • в Алматинской области – 2,

  • в Жетысуской области – 4,

  • в Атырауской области – 416,

  • в Восточно-Казахстанской области – 7,

  • в Абайской области – 10,

  • в Западно-Казахстанской области – 312,

  • в Карагандинской области – 11,

  • в Улытауской области – 18,

  • в Костанайской области – 409,

  • в Мангистауской области – 3,

  • в Павлодарской области – 271.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 372 996 человек.

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