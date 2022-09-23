114 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

Фото: Zakon.kz

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 22 сентября в Казахстане сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля. Ни одного случая не выявили в четырех регионах страны, сообщает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее в стране выявили 116 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 114 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Астане – 16,

в Алматы – 15,

в Шымкенте – 1,

в Акмолинской области – 17,

в Актюбинской области – 3,

в Алматинской области – 1,

в Атырауской области – 2,

в Восточно-Казахстанской области – 3,

в Абайской области – 2,

в Жамбылской области – 3,

в Западно-Казахстанской области – 9,

в Карагандинской области – 17,

в Улытауской области – 7,

в Костанайской области – 13,

в Павлодарской области – 2,

в Северо-Казахстанской области – 3. Всего в стране подтверждено 1 392 999 случаев. 2465 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них: в Астане – 12,

в Алматы – 448,

в Акмолинской области – 552,

в Алматинской области – 2,

в Жетысуской области – 4,

в Атырауской области – 416,

в Восточно-Казахстанской области – 7,

в Абайской области – 10,

в Западно-Казахстанской области – 312,

в Карагандинской области – 11,

в Улытауской области – 18,

в Костанайской области – 409,

в Мангистауской области – 3,

в Павлодарской области – 271. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 372 996 человек. Читайте также О скоплении авто на казахстанско-российской границе сообщили в КНБ Жители Темиртау боятся замерзнуть зимой Выдвижение кандидатов на пост президента началось в Казахстане

Следите за новостями zakon.kz в: