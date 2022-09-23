Постановлением Правительства Казахстана Иран Шархан назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Иран Шархан родился в 1987 году в Актюбинской области. Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли, Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова.

Трудовую деятельность начал в 2008 году специалистом по маркетингу.

В 2009-2013 годах был и.о. эксперта, эксперт Управления государственных закупок Департамента административно-правовой работы, главный эксперт Департамента юридической службы и госзакупок Министерства здравоохранения РК.

В 2013-2014 занимал должность руководителя Управления государственных закупок Министерства индустрии и новых технологий РК.

В 2014-2015 был заместителем директора Департамента административной работы Министерства по инвестициям и развитию РК.

В 2015-2016 работал заместителем руководителя Управления здравоохранения Южно-Казахстанской области РК.

В 2016-2019 был директором Департамента административной работы Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

В 2019 году был назначен советником министра иностранных дел РК.

В 2020-2021 работал руководителем Управления индустриально-инновационного развития Актюбинской области.

С августа 2021 года и по настоящее время занимал должность директора Департамента недропользования по ТПИ Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.