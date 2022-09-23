Национальный центр экспертизы и сертификации подозревают в завышении цен на услуги
Фото: pixabay
В Казахстане в завышении цен на услуги подозревают Национальный центр экспертизы и сертификации. В отношении компании начато антимонопольное расследование, сообщили корреспонденту Zakon.kz в Агентстве по защите и развитию конкуренции Казахстана 23 сентября.
Агентство провело анализ состояния конкуренции на рынках услуг подтверждения соответствия. Сюда входят испытание, сертификация, декларирование продукции и услуг. Анализ касался и метрологии (поверка и калибровка средств измерений).
Национальный центр, занимая доминирующее положение, повышал цены на некоторые услуги.АЗРК
По итогам расследования будет дана оценка действиям Национального центра.
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