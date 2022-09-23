Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Национальный центр экспертизы и сертификации подозревают в завышении цен на услуги

анализ Фото: pixabay
В Казахстане в завышении цен на услуги подозревают Национальный центр экспертизы и сертификации. В отношении компании начато антимонопольное расследование, сообщили корреспонденту Zakon.kz в Агентстве по защите и развитию конкуренции Казахстана 23 сентября.

Агентство провело анализ состояния конкуренции на рынках услуг подтверждения соответствия. Сюда входят испытание, сертификация, декларирование продукции и услуг. Анализ касался и метрологии (поверка и калибровка средств измерений).

Национальный центр, занимая доминирующее положение, повышал цены на некоторые услуги.АЗРК

По итогам расследования будет дана оценка действиям Национального центра.

Читайте также

Полиция Алматы сделала заявление перед концертом Димаша Кудайбергена

В КГД рассказали, на каких участках границы наблюдается скопление машин

Дожди, мокрый снег и понижение температуры воздуха ожидаются в Казахстане

Ирина Лукичева
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Россияне рассказали, почему приехали в Казахстан
Россияне рассказали, почему приехали в Казахстан
Казахстан Россия граница
О скоплении авто на казахстанско-российской границе сообщили в КНБ
Москва Алматы перелет
Перелет из Москвы в Алматы за 7,8 млн тенге прокомментировали в КГА
торги на бирже
Доллар резко подорожал на торгах 22 сентября
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления