Национальный центр экспертизы и сертификации подозревают в завышении цен на услуги

Фото: pixabay

В Казахстане в завышении цен на услуги подозревают Национальный центр экспертизы и сертификации. В отношении компании начато антимонопольное расследование, сообщили корреспонденту Zakon.kz в Агентстве по защите и развитию конкуренции Казахстана 23 сентября.

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