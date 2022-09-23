Центральная Азия уязвима перед глобальным изменением климата – Айдар Есембаев

Современные климатические вызовы рассматриваются странами мира как один из основных глобальных рисков. Так, по некоторым оценкам международных экспертов, ожидается, что негативное влияние на глобальный ВВП к 2050 году, по данным различных сценариев, составит от 4% до 18%.

По словам директора Департамента международного сотрудничества НАО "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов" Айдара Есембаева, Центральная Азия, находясь в центре Евразии, имеет крайнюю уязвимость региона перед глобальным изменением климата.

Фото: НАО "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов"

Согласно докладу международной группы экспертов по изменению климата, повышение температуры воздуха в регионе происходит более интенсивно и ускоренно, чем на глобальном уровне. В свою очередь эти изменения влекут за собой серьезные последствия для здоровья населения, экосистем и национальных экономик, и, соответственно, риски для продовольственной, энергетической и экологической безопасности региона. Айдар Есембаев

Как всем известно, в декабре 2015 года странами принято Парижское соглашение, направленное на поддержку экологической целостности, "зеленой" экономики, передачу высокоэффективных технологий, смягчение воздействий на климат и адаптацию к изменяющемуся климату. Казахстан перед официальным подписанием Парижского соглашения в 2016 году, в сентябре 2015 года, продемонстрировал свою приверженность его цели, представив свой ОНУВ (определяемые на национальном уровне вклады) в Рамочную конвенцию ООН об изменении климата.

Так, на сегодняшний день многими странами мира принимаются обязательства по сокращению выбросов парниковых газов и осуществлению совместной работы по адаптации к последствиям изменения климата, разрабатываются новые низкоуглеродные решения и открываются новые рынки для "зеленых" технологий.

Уже более 110 стран обязались достичь углеродной нейтральности примерно к 2050 году. Например, ЕС, США Япония и Республика Корея взяли на себя обязательство стать углеродно-нейтральными к 2050 году; Бразилия и Китай – к 2060 году. Казахстан также ставит цель по достижению углеродной нейтральности к 2060 году и выполнению обязательств, принятых в рамках Парижского соглашения.

Кроме того, в стране создана законодательная и институциональная основа для осуществления транзита Казахстана к "зеленой" экономике. В частности, в 2021 году вступил в силу новый Экологический кодекс Республики Казахстан, одним из новшеств которого стала имплементация принципа "загрязнитель платит и исправляет".

К основным инструментам реализации данного принципа относятся комплексные экологические разрешения, а также различные виды механизмов экономического регулирования охраны окружающей среды, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду и рыночные механизмы управления эмиссиями в окружающую среду. При этом законодательно установлена необходимость направления поступлений от экологических платежей на мероприятия по охране окружающей среды.

Фото: НАО "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов"

Казахстан также является инициатором Программы партнерства "Зеленый мост", одобренной ООН и странами мира в качестве межрегионального, практического и добровольного механизма по переходу к "зеленой" экономике, которая является площадкой для установления доверительных связей между участниками, создав сеть для обмена знаниями, опытом, трансферта технологий, а также в последующем привлечения "зеленых" финансов. Айдар Есембаев

Для достижения углеродной нейтральности необходимо сокращение выбросов во всех секторах экономики всех стран мира, а также компенсация сохраняющихся выбросов за счет удаления углерода с помощью инновационных технологий, добавил спикер.