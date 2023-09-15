Токаев: Безопасности Центральной Азии угрожают глобальные климатические изменения

В своем выступлении на заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала в Таджикистане президент РК Касым-Жомарт обратил внимание на опасность глобальных климатических изменений, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 15 сентября, глава государства предупредил об угрозе климатического кризиса в регионе.

"Безопасности Центральной Азии угрожают глобальные климатические изменения, наступивший период маловодья и нехватка поливной воды. Согласно данным международных экспертов, температура в нашем регионе растет намного быстрее, чем в среднем на планете. Это приводит к сокращению площади ледников – главного источника воды в бассейне Аральского моря. Их объем за последние 50 лет сократился на 30%. По оценкам аналитиков, к 2050 году засухи в Центральной Азии могут нанести ущерб в размере 1,3% от ВВП в год, что приведет к появлению около 5 млн внутренних "климатических" мигрантов". Касым-Жомарт Токаев

Президент подчеркнул, что регион уже столкнулся с проблемами неэффективного использования воды и игнорирования экологических последствий. Очень зарегулирован сток двух основных рек Центральной Азии – Сырдарьи и Амударьи. В их бассейнах построено более 80 водохранилищ, суммарный объем которых достигает почти 65 кубических километров.



"Таким образом, ожидается увеличение антропогенной нагрузки, продолжение экстенсивного природопользования, обострение различных социально-экологических проблем. Все это создает серьезные риски региональной безопасности. Казахская пословица гласит: "Су – ырыстың көзі" ("Вода – источник благополучия"). Считаю, что наши государства при формировании водной политики должны исходить из того, что вода – это ограниченный природный ресурс, от которого напрямую зависит благополучие и устойчивое развитие всего региона", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент добавил, что сейчас остро стоит вопрос максимальной экономии воды путем внедрения цифровых технологий. Это направление может стать основным в сотрудничестве стран Центральной Азии по вопросам водных ресурсов.



"В своем недавнем Послании я уделил особое внимание водной проблематике. По моему поручению в Казахстане создано отдельное ведомство – Министерство водных ресурсов и ирригации, которое вплотную займется наболевшими вопросами этой отрасли. Рассчитываем на конструктивное взаимодействие со всеми нашими соседними государствами". Касым-Жомарт Токаев

Ранее стал известен объем ущерба от прекращения подачи воды из Кыргызстана в Казахстан.

