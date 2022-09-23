Михаил Ломтадзе вновь назван лучшим CEO по версии Kazakhstan Growth Forum

Фото: Kaspi.kz

На ежегодном Kazakhstan Growth Forum состоялась церемония награждения лучших руководителей года. "Лучшим CEO года" пятый раз подряд назван глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе. Михаил получил награду "За лучший клиентский опыт".

Михаил Ломтадзе поблагодарил жюри за признание результатов работы всей команды. Нас вдохновляет прежде всего миссия Kaspi.kz – создавать инновационные продукты, которые улучшают жизнь казахстанцев. И мы руководствуемся принципом – что хорошо для Казахстана и казахстанцев, хорошо для Kaspi.kz. Мы невероятно гордимся тем, что Kaspi.kz – это компания, полностью созданная в Казахстане. Мы и дальше будем стараться радовать и удивлять казахстанцев самыми современными, простыми и удобными онлайн-сервисами. Благодарю наших любимых клиентов за то, что вы с нами! Михаил Ломтадзе Лучших руководителей ежегодно определяет Экспертный совет Kazakhstan Growth Forum. В составе совета: Ораз Жандосов (председатель Попечительского совета Ассоциации экономистов Казахстана), Андрей Беклемишев (региональный директор IDC Центральная Азия), Елена Бахмутова (председатель Совета Ассоциации финансистов Казахстана), Екатерина Бенджамин (глава представительства IFC), Ержан Досымбеков (глава аудиторской компании Grant Thornton), Ерлан Досымбеков (глава EY Казахстан) и Сакен Жумашев (глава KPMG Казахстан). Победителей выбирают из 500 лучших казахстанских компаний, представленных в различных отраслях экономики. Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе также пять лет подряд признан лучшим руководителем компании в Казахстане по результатам опроса СЕО Survey, который ежегодно проводит ведущая международная консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers (PwC). Читайте также ОАЭ инвестирует в строительство международной школы в Астане Токаев принял нового акима Туркестанской области В Астане построят ветровую электростанцию за счет частных средств

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