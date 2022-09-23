Мажилисмен Айгуль Куспан ответила на выпад российского депутата в адрес Казахстана

Государственный деятель Айгуль Куспан на своей странице в Facebook 23 сентября прокомментировала высказывание депутата Государственной думы России Константина Затулина в отношении Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Депутат отметила, что в канун 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Россией первый зампредседателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ Константин Затулин вновь сделал угрожающе-уничижительный выпад против Казахстана.

К сожалению, из-за таких депутатов образ дружественной России в ближнем зарубежье ассоциируется с агрессией, высокомерием и невежеством. Эксплуатируя надуманную тему казахского и прочих национализмов, такие горе-политики играют против интересов самой России. Новое заявление Затулина следует рассматривать как крайне недружественное и по сути своей поверхностное и необоснованное. Айгуль Куспан

Мажилисвумен уточняет, что только в первые сутки после объявления частичной мобилизации в Казахстан прибыло около 10 тысяч россиян.

Ни власти, ни народ не чинят им никаких препятствий. Это свидетельствует о том, что никакой русофобии в нашей стране нет. Депутат Затулин по какой-то причине этого не замечает, но в то же время призывает власти нашей страны отдать экономику Казахстана под вторичные западные санкции в угоду демонстрации лояльности России, но в существенный ущерб интересам народа Казахстана. Айгуль Куспан

Куспан также напомнила, что не ранее чем в июне этого года депутат Затулин призывал обратить внимание на Казахстан, намекнув, что можно, как в случае с Украиной.