Кул-Мухаммед прокомментировал слова российского депутата о "скользком пути Казахстана"

22 cентября депутат Госдумы России Константин Затулин заявил о "скользком пути Казахстана в отношениях с Россией". Он утверждал, что "страна, у которой самая длинная сухопутная граница с РФ, очень рискует", сообщает Zakon.kz.

Слова депутата прокомментировал председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента Казахстана Мухтар Кул-Мухаммед.

Как только падает рейтинг узнаваемости депутата Затулина он начинает вбрасывать провокационные заявления. Так было раньше и не единожды. Казахстанские банки в отношении банковской карты "Мир" поступили абсолютно правильно. Во-первых, все банки второго уровня у нас являются частными, и они сами определяют выгодность и удобность с какими банковскими карточками им работать. Во-вторых, вокруг карточки "Мир" стало много шума и скандала. А деньги, как правило, любят тишину. Мухтар Кул-Мухаммед

Кул-Мухаммед порекомендовал депутату поберечь свою "обеспокоенность" и "неудовольствие" для собственной банковской системы, которая благодаря таким как он оказалась в трудной ситуации.

Прежде чем указывать нам путь, пусть подумает, как ему самому выбраться из санкционного списка. Автор "скользкого пути Казахстана" сам давно находится на скользком пути. Мухтар Кул-Мухаммед

Российский депутат говорил летом этого года, что в стране "все возможно, как в случае с Украиной". Кул-Мухаммед посоветовал навести порядок "в своей неуемной голове и в своих опрометчивых мыслях и словах".