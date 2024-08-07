Российский депутат предложил тестировать артистов на алкоголь и наркотики
Фото: pixabay
В России депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил тестировать артистов на алкоголь и наркотики перед выходом на сцену, сообщает Zakon.kz.
По данным РИА Новости, госслужащий отметил, что это должно быть неукоснительным требованием.
"Нужно запретить звездам эстрады, певцам, шоуменам публично выходить на сцену в состоянии алкогольного или наркотического опьянения".Депутат Госдумы Султан Хамзаев
Таким образом он предлагает ужесточить ответственность за появление публичных лиц в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, вплоть до запрета их массовых выступлений.
Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп сообщил, что даст интервью Илону Маску 12 августа.
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